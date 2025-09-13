Гвардиола: "Холанд превосходит Исака"

Эрлинг Холанд и Хосеп Гвардиола Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола считает, что его нападающий Эрлинг Холанд находится уровнем выше, нежели новичок "Ливерпуля" Александер Исак.

На своей пресс-конференции в пятницу наставник "Ливерпуля" Арне Слот назвал Исака, купленного у "Ньюкасла" за 125 миллионов фунтов, "возможно, лучшим нападающим в мире", и Гвардиола не оставил это без ответа.

"Эрлинг слегка его превосходит. Исак — исключительный игрок. Вы спрашиваете, какой Эрлинг нападающий, и я говорю, что он лучший. Но Исак, разумеется, должен быть игроком топ-уровня, учитывая то, сколько они заплатили".

"Другой человек назвал бы Мбаппе, Месси, Криштиану (Роналду). Это нормально. Это игра мнений, и каждый имеет право на свое мнение".

"Я лишь говорю, что не променял бы Эрлинга ни на кого. Я знаю его. Он невероятный игрок, очаровательный человек, и мне он нравится", — цитирует Гвардиолу BBC.




    конечно он лучше.

    Есть да впечатление, что с Холландом Сити слабее?

