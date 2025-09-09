Анонс матча Сербия — Англия

Александар Митрович и Джордан Пикфорд Во вторник вечером англичане сыграют на выезде против сборной Сербии, своего главного конкурента по Группе K в рамках отбора к Чемпионату Мира 2026 года.

Английская сборная выиграла все четыре своих матча в отборе к ЧМ-2026, забив 12 голов и ни одного не пропустив.

В то же время сербы провели на матч меньше, набрав семь очков из девяти возможных и расположившись на втором месте в Группе K.

На прошлой неделе подопечные Томаса Тухеля показали не самый убедительный футбол, одержав победу 2:0 над скромной Андоррой, а перед этим, еще в июне, потерпели поражение 1:3 от Сенегала.

Сербия с успехом преодолевала отбор к трем из четырех предыдущих Чемпионатов Мира, но на всех трех, как и на Евро-2024, не выходила из группы.

Сербия проиграла только один из 24 последних матчей в отборах к Чемпионатам Мира (16 побед, 7 ничьих) — 3:2 против Австрии в октябре 2017.

Дома сербы потерпели лишь одно поражение в 28 матчах в отборах к Чемпионатам Мира (19 побед, 8 ничьих) — 0:3 против Бельгии в октябре 2012.

Примечательно, что за время своих выступлений в Премьер-Лиге сербский нападающий Александар Митрович нанес 24 удара против первого номера сборной Англии Джордана Пикфорда (6 в створ, 0 голов) — больше, чем против какого-либо другого голкипера.

Это будет первый визит англичан в Сербию как независимую страну со времен матча против Югославии в ноябре 1987.

Матч против Андорры не принес новых кадровых проблем англичанам. Маркус Рэшфорд и Эберечи Эзе не использовали свой шанс на "Вилла Парк" и могут быть вытеснены из стартового состава Энтони Гордоном и Морганом Роджерсом. А вот Эллиотт Андерсон сыграл блестяще и может вновь выйти с первых минут.

ЧМ-2026. Отборочный турнир. Группа K
Сборная Сербии — сборная Англии
Белград. Стадион "Райко Митич". 21:45 Онлайн-трансляция Прогноз




09.09.2025 13:00

