"Реал" уверен в подписании Конате

Испанский "Реал" уверен в подписании защитника "Ливерпуля" Ибраимы Конате следующим летом.

"Ливерпуль" уже более года ведет переговоры с Конате о новом контракте, но в данный момент стороны не близки к компромиссу.



Это означает, что над "Ливерпулем" нависла угроза лишиться Конате, купленного у "РБ Лейпциг" за 36 миллионов фунтов в 2021 году, безо всякой компенсации, причем уже с января Ибраима будет волен заключить предварительный контракт с кем-либо из зарубежных клубов.



Как утверждает испанская газета Marca, "Реал" находится в тесном контакте с представителями Конате. Ибраима продолжает отказываться от продления сотрудничества с "Ливерпулем", поэтому в Мадриде уверены в приглашении 26-летнего защитника по окончании сезона.



В "Реале" Конате смог бы воссоединиться с Трентом Александер-Арнольдом, который покинул "Ливерпуль" минувшим летом, и Килианом Мбаппе, который является его партнером по сборной Франции.