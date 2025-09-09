Эшпириту Санту покидает "Форест"
Нуну Эшпириту Санту покидает должность главного тренера "Ноттингем Форест" после трех матчей, сыгранных в новом сезоне.
И хотя это пока официально не подтверждено, Sky Sports сообщает, что Нуну был отстранен от исполнения своих обязанностей в "Форест".
Решение о прекращении сотрудничества стало исходом переговоров Нуну с владельцем клуба Евангелосом Маринакисом, о разладе в отношениях с которым португальский тренер поведал в прошлом месяце.
Нуну только в июне заключил с "Форест" новый контракт до 2028 года, что стало его наградой за попадание "лесников" в еврокубки.
Всего через пару недель после нового контракта Нуну "Форест" взял на работу бывшего спортивного директора "Арсенала" Эду, с которым экс-наставник "Тоттенхэма" и "Вулверхэмптона" сильно разошелся в трансферных вопросах, и в этом конфликте Маринакис занял сторону бразильца.
Возможными кандидатами на замену 51-летнему Эшпириту Санту, который тренировал "Форест" с декабря 2023, называются Анге Постекоглу, Марку Силва и Жоз Моуриньо.
09.09.2025 01:50
Просмотров: 241
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Как у таких узбеков как Маринакис вообще могут быть деньги с таким подходом в жизни. Они должны оставаться деревенскими подпивасами, но нет, миллионеры решалы, владельцы клубов.
(ответить)
Пожелаем Маринакису и его лесникам скатиться в чемпионшип и застрять там на долгие годы...
(ответить)
ураааа!! форест в чемпиошип
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий