Эшпириту Санту покидает "Форест"

Нуну Эшпириту Санту покидает должность главного тренера "Ноттингем Форест" после трех матчей, сыгранных в новом сезоне.

И хотя это пока официально не подтверждено, Sky Sports сообщает, что Нуну был отстранен от исполнения своих обязанностей в "Форест".



Решение о прекращении сотрудничества стало исходом переговоров Нуну с владельцем клуба Евангелосом Маринакисом, о разладе в отношениях с которым португальский тренер поведал в прошлом месяце.



Нуну только в июне заключил с "Форест" новый контракт до 2028 года, что стало его наградой за попадание "лесников" в еврокубки.



Всего через пару недель после нового контракта Нуну "Форест" взял на работу бывшего спортивного директора "Арсенала" Эду, с которым экс-наставник "Тоттенхэма" и "Вулверхэмптона" сильно разошелся в трансферных вопросах, и в этом конфликте Маринакис занял сторону бразильца.



Возможными кандидатами на замену 51-летнему Эшпириту Санту, который тренировал "Форест" с декабря 2023, называются Анге Постекоглу, Марку Силва и Жоз Моуриньо.