Эшпириту Санту покидает "Форест"

Нуну Эшпириту Санту Нуну Эшпириту Санту покидает должность главного тренера "Ноттингем Форест" после трех матчей, сыгранных в новом сезоне.

И хотя это пока официально не подтверждено, Sky Sports сообщает, что Нуну был отстранен от исполнения своих обязанностей в "Форест".

Решение о прекращении сотрудничества стало исходом переговоров Нуну с владельцем клуба Евангелосом Маринакисом, о разладе в отношениях с которым португальский тренер поведал в прошлом месяце.

Нуну только в июне заключил с "Форест" новый контракт до 2028 года, что стало его наградой за попадание "лесников" в еврокубки.

Всего через пару недель после нового контракта Нуну "Форест" взял на работу бывшего спортивного директора "Арсенала" Эду, с которым экс-наставник "Тоттенхэма" и "Вулверхэмптона" сильно разошелся в трансферных вопросах, и в этом конфликте Маринакис занял сторону бразильца.

Возможными кандидатами на замену 51-летнему Эшпириту Санту, который тренировал "Форест" с декабря 2023, называются Анге Постекоглу, Марку Силва и Жоз Моуриньо.




Метки Ноттингем Форест, тренеры, Эшпириту Санту

Автор mihajlo   

Дата 09.09.2025 01:50

Количество просмотров Просмотров: 241

Последние комментарии:




  1. superglor 09.09.2025 02:22 # superglor
    Как у таких узбеков как Маринакис вообще могут быть деньги с таким подходом в жизни. Они должны оставаться деревенскими подпивасами, но нет, миллионеры решалы, владельцы клубов.

  2. hunter022 09.09.2025 02:00 # hunter022
    Пожелаем Маринакису и его лесникам скатиться в чемпионшип и застрять там на долгие годы...

  3. skydreams 09.09.2025 01:56 # skydreams
    ураааа!! форест в чемпиошип

