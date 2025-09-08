"Барселона" не собирается отказываться от Рэшфорда
Слухи о том, что испанская "Барселона" собирается досрочно вернуть нападающего Маркуса Рэшфорда в "Манчестер Юнайтед", не соответствуют действительности.
На днях издание El Nacional опубликовало материал о том, что "Барселона" разочаровалась в Рэшфорде, взятом у "Юнайтед" в аренду с опцией выкупа за 30 миллионов фунтов.
Утверждалось, что "Барселона" готова уже в январе вернуть 27-летнего англичанина в "Юнайтед" со штрафом в 4.3 млн. фунтов.
Однако эксперт BBC по испанскому футболу Гийом Балаг называет эту историю "абсолютной чепухой".
По информации Балага, после этой нашумевшей публикации "Барселона" связалась с представителями Рэшфорда и заверила, что обладает большой верой в потенциал Маркуса и его способность вернуться на высочайший уровень.
