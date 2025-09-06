"Барселона" подумывает вернуть Рэшфорда в "Юнайтед"

Испанская "Барселона" задумывается о том, чтобы досрочно прекратить аренду нападающего "Манчестер Юнайтед" Маркуса Рэшфорда.

Напомним, "Барселона" взяла Рэшфорда в аренду на сезон 2025/26 с опцией выкупа за 30 миллионов фунтов. Сам Маркус мечтал о каталонском клубе и отказывался рассматривать прочие варианты.



"Барселона" подписала Рэшфорда после того, как не смогла заполучить Луиса Диаса и Нико Уильямса, видя в Маркусе игрока, который сможет сходу проявить себя.



Однако El Nacional утверждает, что в своих первых матчах за "Барселону" 27-летний англичанин был "совершенно незаметным", а также "застенчивым, неточным и потерянным".



В результате "Барселона" задумалась о том, чтобы досрочно отказаться от Рэшфорда и не выкупать его у "Юнайтед", что клуб Ла Лиги может сделать со штрафом в 4.3 млн. фунтов.