"Аль-Кадисия" предлагала 60 млн. фунтов за Сантоса

Андрей Сантос и Эстевао Саудовская "Аль-Кадисия" предлагала почти 60 миллионов фунтов за полузащитника "Челси" Андрея Сантоса минувшим летом.

На днях Сантос лично подтвердил, что отклонил предложение из Саудовской Аравии, потому что рассматривает "Челси" как лучшее для место, чтобы обеспечить себе возможность поехать на ЧМ-2026 со сборной Бразилии.

По информации Daily Mirror, на самом деле насчет Сантоса поступило не одно, а целых два предложения из Саудовской Аравии, причем "Аль-Кадисия была готова заплатить 59.5 млн. фунтов и манила Андрея внушительной зарплатой.

Однако в ответ последовал отказ. Сантос уже объяснил свою мотивацию остаться, а "Челси" также не пожелал отпускать 20-летнего полузащитника.

Добавим, Сантос принял участие во всех трех первых матчах "Челси" в новом сезоне Премьер-Лиги, хотя суммарно сыграл только 48 минут.




Метки Аль-Кадисия, Сантос, Челси

Автор mihajlo   

Дата 07.09.2025 13:00

  1. kapken 07.09.2025 13:31 # kapken
    Оййй дебилы))) такие деньги за очередного негретоса… иногда тупят конкретно Челси)))

    (ответить)

  2. bembo 07.09.2025 13:14 # bembo
    бизнескарси не пальцем делал

    таких кентов токо за соточку.

    (ответить)

