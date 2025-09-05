Сантос отклонил предложение из Саудовской Аравии

Полузащитник Андрей Сантос поведал, что отклонил предложение из Саудовской Аравии минувшим летом, чтобы остаться в "Челси".

Блестяще отыграв вторую половину прошлого сезона за "Страсбур" на правах аренды, теперь Сантос ждет своего шанса, чтобы проявить себя в "Челси".



Также у Сантоса есть амбиции насчет сборной Бразилии, поэтому 21-летний полузащитник отверг саудитов.



"Да, мне поступило предложение из Саудовской Аравии, но я немедленно отказался из-за своей мечты и главной цели — Чемпионата Мира. Я знаю, что, выступая за "Челси" и в Премьер-Лиге, мои шансы будут выше, чем в Саудовской Аравии", — цитирует Сантоса Football.London.