Онана обдумывает предложение "Трабзонспора"

Переход Андре Онана из "Манчестер Юнайтед" в турецкий "Трабзонспор" теперь зависит от самого голкипера.

Накануне стало известно, что "Юнайтед" согласовал переход Онана в "Трабзонспор" на правах аренды, благо трансферное окно в Турции открыто до 12 сентября.



По информации The Athletic, речь идет о простой аренде, без последующего выкупа. Сделка также не предусматривает арендной платы, и "Трабзонспор" лишь готов взять на себя зарплату Онана.



Онана сыграл лишь один из четырех матчей "Юнайтед" в новом сезоне, поэтому Андре открыт к новому вызову, но решение о переезде на черноморское побережье примет только после изучения поступившего ему предложения.



"Юнайтед" может позволить себе отпустить 29-летнего камерунца, потому что едва приобрел Сенне Ламменса у "Антверпена" за 18.2 млн. фунтов.



Онана сыграл 102 матча за "Юнайтед" и оформил 18 "клин-шитов" в Премьер-Лиге после своего перехода из "Интера" за 47 млн. фунтов два года назад. Контракт Андре рассчитан до июня 2028.