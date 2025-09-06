Стерлинг отказал "Байеру" и "Ювентусу"

Рахим Стерлинг Вингер "Челси" Рахим Стерлинг отклонил предложения от "Байера" и "Ювентуса" минувшим летом.

Стерлинг с самого начала понимал, что является лишним для "Челси", но так и не покинул "Стэмфорд Бридж" минувшим летом.

По информации BBC, приютить Стерлинга были готовы выступающие в Лиге Чемпионов "Байер" и "Ювентус", но Рахим захотел остаться поближе к своей семье в Лондоне.

Стерлинг был открыт к вариантам со столичными "Фулхэмом", "Кристал Пэлас" и "Вест Хэмом", но с ними у 30-летнего игрока сборной Англии тоже ничего не сложилось.

Боссы "Челси" уважают позицию Стерлинга, но факт в том, что у Рахима остается еще два года по контракту с зарплатой в 325,000 фунтов. Таким образом, клуб должен выплатить в виде жалования еще около 30 миллионов фунтов, и игрок твердо намерен получить свое, даже если это будет в ущерб его карьере.




Метки Байер, Стерлинг, Челси, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 06.09.2025 08:00

Количество просмотров Просмотров: 200

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. largo-winch 06.09.2025 08:18 # largo-winch
    Фунтик имбанутый)

    (ответить)

  2. shearer1 06.09.2025 08:16 # shearer1
    Доит бизнес кар.
    Хахаха

    (ответить)

  3. hunter022 06.09.2025 08:13 # hunter022
    Правильно,доить помойку до конца,в следующий раз подумают прежде чем предлагать долгосрочные контракты...

    (ответить)

  4. skydreams 06.09.2025 08:12 # skydreams
    Он с футболом уже закончил. Негр одним словом

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий




Поиск: