Стерлинг отказал "Байеру" и "Ювентусу"

Вингер "Челси" Рахим Стерлинг отклонил предложения от "Байера" и "Ювентуса" минувшим летом.

Стерлинг с самого начала понимал, что является лишним для "Челси", но так и не покинул "Стэмфорд Бридж" минувшим летом.



По информации BBC, приютить Стерлинга были готовы выступающие в Лиге Чемпионов "Байер" и "Ювентус", но Рахим захотел остаться поближе к своей семье в Лондоне.



Стерлинг был открыт к вариантам со столичными "Фулхэмом", "Кристал Пэлас" и "Вест Хэмом", но с ними у 30-летнего игрока сборной Англии тоже ничего не сложилось.



Боссы "Челси" уважают позицию Стерлинга, но факт в том, что у Рахима остается еще два года по контракту с зарплатой в 325,000 фунтов. Таким образом, клуб должен выплатить в виде жалования еще около 30 миллионов фунтов, и игрок твердо намерен получить свое, даже если это будет в ущерб его карьере.