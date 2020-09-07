"Сити" готов побороться за Гехи в январе
"Манчестер Сити" планирует составить конкуренцию "Ливерпулю" и европейским грандам в борьбе за защитника "Кристал Пэлас" Марка Гехи в январе.
"Ливерпуль" едва не приобрел Гехи в заключительный день летнего трансферного окна за 35 миллионов фунтов. Сделка сорвалась лишь по той причине, что "Пэлас" не успел найти адекватную замену своему капитану до дедлайна.
В январе у "Пэлас" будет последняя возможность выручить хоть какие-нибудь деньги за Гехи, потому что контракт Марка истекает следующим летом.
Однако в зимнее окно круг претендентов на Гехи будет гораздо шире, и Daily Star ожидает, что "Сити" тоже поборется за 25-летнего игрока сборной Англии.
За контрактной ситуацией Гехи следят и некоторые европейские клубы, включая "Реал", "Барселону" и "Баварию", но "Ливерпуль" по-прежнему считает себя фаворитом.
07.09.2025 12:00
