"Сити" готов побороться за Гехи в январе

"Манчестер Сити" планирует составить конкуренцию "Ливерпулю" и европейским грандам в борьбе за защитника "Кристал Пэлас" Марка Гехи в январе.

"Ливерпуль" едва не приобрел Гехи в заключительный день летнего трансферного окна за 35 миллионов фунтов. Сделка сорвалась лишь по той причине, что "Пэлас" не успел найти адекватную замену своему капитану до дедлайна.



В январе у "Пэлас" будет последняя возможность выручить хоть какие-нибудь деньги за Гехи, потому что контракт Марка истекает следующим летом.



Однако в зимнее окно круг претендентов на Гехи будет гораздо шире, и Daily Star ожидает, что "Сити" тоже поборется за 25-летнего игрока сборной Англии.



За контрактной ситуацией Гехи следят и некоторые европейские клубы, включая "Реал", "Барселону" и "Баварию", но "Ливерпуль" по-прежнему считает себя фаворитом.