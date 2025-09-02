"Челси" попрощался с Чилуэллом и Джексоном
"Челси" объявил о расставании с защитником Беном Чилуэллом и нападающим Николасом Джексоном.
После своего перехода из "Лестера" летом 2020 Чилуэлл сыграл 106 матчей за "Челси", включая лишь один в прошлом сезоне.
Также в прошлом сезоне Чилуэлл успел побывать в аренде в "Кристал Пэлас", с которым завоевал Кубок Англии.
Так и не найдя покупателя на Чилуэлла этим летом, "Челси" отправил Бена в родственный "Страсбур", где 28-летний англичанин получил контракт до 2027 года.
А Джексон в свою очередь был арендован "Баварий" с обязательством по выкупу. Общая стоимость сделки составила 70.5 млн. фунтов.
"Челси" поднял арендную плату с 13 до 14.25 млн. фунтов после того, Лиам Делап получил травму, но Джексон отказался вернуться в Лондон и настоял на своем трансфере в "Баварию". Кроме того, опция выкупа сменилась на обязательство.
