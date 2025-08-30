"Ливерпуль" улучшил предложение по Гехи

"Ливерпуль" сделал улучшенное предложение о покупке капитана "Кристал Пэлас" Марка Гехи.

Ранее в августе "Ливерпуль" выразил готовность выложить за Гехи 35 миллионов фунтов, и это предложение не было отклонено.



В последние дни два клуба возобновили переговоры, и сейчас, утверждает BBC, "Ливерпуль" предложил за Гехи те же 35 млн. фунтов плюс долю в 10 процентов с последующей перепродажи игрока сборной Англии.



В ответ на это новое предложение "Пэлас" сообщил, что хочет за Гехи 35 млн. фунтов плюс бонусы в размере 5 млн. фунтов.



Два клуба остаются за столом переговорам, надеясь согласовать переход 25-летнего защитника до закрытия трансферного окна 1 сентября.



Ранее Гехи дал ясно понять "Пэлас", что не будет продлевать свой истекающий следующим летом контракт, что не оставляет "орлам" выбора, хотя главный тренер Оливер Гласнер публично выразил желание сохранить Марка.