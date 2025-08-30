"Ливерпуль" улучшил предложение по Гехи
"Ливерпуль" сделал улучшенное предложение о покупке капитана "Кристал Пэлас" Марка Гехи.
Ранее в августе "Ливерпуль" выразил готовность выложить за Гехи 35 миллионов фунтов, и это предложение не было отклонено.
В последние дни два клуба возобновили переговоры, и сейчас, утверждает BBC, "Ливерпуль" предложил за Гехи те же 35 млн. фунтов плюс долю в 10 процентов с последующей перепродажи игрока сборной Англии.
В ответ на это новое предложение "Пэлас" сообщил, что хочет за Гехи 35 млн. фунтов плюс бонусы в размере 5 млн. фунтов.
Два клуба остаются за столом переговорам, надеясь согласовать переход 25-летнего защитника до закрытия трансферного окна 1 сентября.
Ранее Гехи дал ясно понять "Пэлас", что не будет продлевать свой истекающий следующим летом контракт, что не оставляет "орлам" выбора, хотя главный тренер Оливер Гласнер публично выразил желание сохранить Марка.
Надо брать. Конате в отвратитетльной форме, Ван Дейк не намного лучше... Проблемы в защите гарантированы.
