МЮ вырвал победу против "Бернли" благодаря пенальти Фернандеша

"Манчестер Юнайтед" вырвал победу 3:2 в домашнем противостоянии с "Бернли" благодаря пенальти Бруну Фернандеша в компенсированное время.

Наставник "красных дьяволов" Рубен Аморим произвел единственную перестановку в старте относительно 1:1 против "Фулхэма", выпустив Диогу Далота вместо Патрика Доргу.



А вот рулевой "бордовых" Скотт Паркер доверился тем же 11 игрокам, что начинали победный матч против "Сандерленда" в прошлый уикенд.



Хозяева "Олд Траффорд" сразу же стали подвергать давлению своего соперника, а на 16-й минуте претендовали на пенальти. Однако рефери сходил к монитору, после чего объявил, что не увидел фола на Мейсоне Маунте.



На 27-й минуте "Юнайтед" все-таки добился своего. Каземиро нанес удар головой в перекладину, от которой мяч отскочил в спину Джоша Каллена и оказался за линией ворот — 1:0.



Остаток первого тайма был омрачен вынужденной заменой Матеуса Куньи. "Дьяволы" диктовали игру, но острота возникала не так часто, а когда возникала, Мартин Дубравка был на высоте.



Нв 63-й минуте "Бернли" внезапно сравнял счет. После прострела с правого фланга Лайл Фостер в прыжке ткнул мяч в ворота — 1:1.



Однако практически сразу хозяева снова вышли вперед. Далот продрался внутри штрафной почти до лицевой линии, после чего сделал передачу назад на подступы к вратарской под удар Бриана Мбемо — 2:1.



В следующей атаку Фостер еще раз отправил мяч в ворота "Юнайтед", но гол не был засчитан из-за минимального офсайда.



И все-таки гости отыгрались. На 67-й минуте Джейдон Энтони сыграл на добивании после неудачного сейва Байындыра, а вышедший на замену Кобби Майну помог мячу оказаться в своих воротах — 2:2.



Ничейный счет не устраивал хозяев, которые в концовке принялись нагнетать давление, и в компенсированное время Энтони схватил Амада Диалло за футболку в штрафной. У Бруну Фернандеша не дрогнули нервы при исполнении пенальти — 3:2.



"Юнайтед" имел значительное игровое преимущество, но очень легко позволял себе забивать. "Бернли" постарался изо всех сил и был на волоске от того, чтобы вернуться домой с очком.



"Манчестер Юнайтед" — "Бернли". Отчет о матче