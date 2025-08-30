МЮ вырвал победу против "Бернли" благодаря пенальти Фернандеша
"Манчестер Юнайтед" вырвал победу 3:2 в домашнем противостоянии с "Бернли" благодаря пенальти Бруну Фернандеша в компенсированное время.
Наставник "красных дьяволов" Рубен Аморим произвел единственную перестановку в старте относительно 1:1 против "Фулхэма", выпустив Диогу Далота вместо Патрика Доргу.
А вот рулевой "бордовых" Скотт Паркер доверился тем же 11 игрокам, что начинали победный матч против "Сандерленда" в прошлый уикенд.
Хозяева "Олд Траффорд" сразу же стали подвергать давлению своего соперника, а на 16-й минуте претендовали на пенальти. Однако рефери сходил к монитору, после чего объявил, что не увидел фола на Мейсоне Маунте.
На 27-й минуте "Юнайтед" все-таки добился своего. Каземиро нанес удар головой в перекладину, от которой мяч отскочил в спину Джоша Каллена и оказался за линией ворот — 1:0.
Остаток первого тайма был омрачен вынужденной заменой Матеуса Куньи. "Дьяволы" диктовали игру, но острота возникала не так часто, а когда возникала, Мартин Дубравка был на высоте.
Нв 63-й минуте "Бернли" внезапно сравнял счет. После прострела с правого фланга Лайл Фостер в прыжке ткнул мяч в ворота — 1:1.
Однако практически сразу хозяева снова вышли вперед. Далот продрался внутри штрафной почти до лицевой линии, после чего сделал передачу назад на подступы к вратарской под удар Бриана Мбемо — 2:1.
В следующей атаку Фостер еще раз отправил мяч в ворота "Юнайтед", но гол не был засчитан из-за минимального офсайда.
И все-таки гости отыгрались. На 67-й минуте Джейдон Энтони сыграл на добивании после неудачного сейва Байындыра, а вышедший на замену Кобби Майну помог мячу оказаться в своих воротах — 2:2.
Ничейный счет не устраивал хозяев, которые в концовке принялись нагнетать давление, и в компенсированное время Энтони схватил Амада Диалло за футболку в штрафной. У Бруну Фернандеша не дрогнули нервы при исполнении пенальти — 3:2.
"Юнайтед" имел значительное игровое преимущество, но очень легко позволял себе забивать. "Бернли" постарался изо всех сил и был на волоске от того, чтобы вернуться домой с очком.
"Манчестер Юнайтед" — "Бернли". Отчет о матче
30.08.2025 19:05
Просмотров: 1792
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
борнмут > петухи > псг > среал
писсуар-джан?
(ответить)
Нападающий Александр Исак переходит из «Ньюкасла» в «Ливерпуль». Как сообщает в социальных сетях журналист Ян Оге Фьёртофт, клубы уже договорились о сделке. Сумма трансфера составит 130 миллионов фунтов. В переводе на евро получается 150,24 миллиона. Журналист отмечает, что о трансфере 25-летнего Исака в «Ливерпуль» будет объявлено скоро, но уже после субботнего матча «Ньюкасла» против «Лидса».
(ответить)
Первые слова Гарначо в качестве игрока "Челси":
«Для моей семьи и меня это невероятный момент – присоединиться к этому великому клубу. Я не могу дождаться, когда начну играть. Я смотрел Клубный чемпионат мира, и присоединиться к чемпионам мира – это что-то особенное, мы лучшая команда в мире! Это потрясающе – быть здесь».
)))))
(ответить)
Гримсби проиграли. МЮ < Бристоль Роверс
(ответить)
вухахахахахахах
Николас Джексон отказался возвращаться в «Челси», несмотря на отмену его аренды в «Баварию»
(ответить)
BREAKING:
Агент Николаса Джексона Диоманси Камара в инсте:
«Самолет не летает задним ходом».
Чота орууууу
Что б вы понимали там еще фотка делапа на газоне в травмой
И вы хотите сказать этого токсичного далбаеба с его агентишкой надо возвращать!!!
Вот кексон точно нужен щас етой команде. Пока нету скандалов в раздевалке, их надо придумать!
(ответить)
Ерсеин ставил на петухов.
(ответить)
не понимаю руководство этого клуба
Ни одной победы в первых трех турах у «Атлетико» Симеоне – команда сыграла с «Алавесом», «Эльче» и «Эспаньолом»
(ответить)
Алехандро НАШ!
(ответить)
чо? УХАХААХАХАХАХ
Первое поражение «Тоттенхэма» в АПЛ при Франке – «Борнмут», продавший всю линию защиты этим летом, оказался сильнее в Лондоне
(ответить)
исаак нахуй не нужон
Гакпо заключил новый контракт с "Ливерпулем"
Источник: https://fapl.ru/posts/116894/
(ответить)
Проспал почти все матчи, что матч с пенсами уснул, что матч с манками.
(ответить)
да не отменяйте аренду кексона, ебанаты, хОСПаДЕ!!!!!!!!!
ну неужели челси с их подбором игроков не вывезет 2 месяца без кексона? ну нахуя отзывать игроками, который мыслями уже не с челси, который не будеть стараться ради интересов команды
НЕ ДЕЛАЙТЕ ЭТУ ХУЙНЮ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
(ответить)
грозные дьяволы превратились в мелких чертей, во главе с рубеном армянином.
(ответить)
Сосать+лежать!
(ответить)
Если фернандеш выпадет из состава, мю превратится в брентфорд, с мбемо в атаке.
(ответить)
По пенальти нет вопросов, не гоните. А вот здесь я не понял ничего
https://pbs.twimg.com/media/GznM4WmWAAARmQV?format=jpg&;name=large
(ответить)
Мю из бэк
(ответить)
Сегодня судьи творят какую-то дичь. Самые заметные люди на поле.
(ответить)
Дальше у них мочестер сити и щельси, какая же им пизда)))
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий