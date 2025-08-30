МЮ вырвал победу против "Бернли" благодаря пенальти Фернандеша

Бруну Фернандеш "Манчестер Юнайтед" вырвал победу 3:2 в домашнем противостоянии с "Бернли" благодаря пенальти Бруну Фернандеша в компенсированное время.

Наставник "красных дьяволов" Рубен Аморим произвел единственную перестановку в старте относительно 1:1 против "Фулхэма", выпустив Диогу Далота вместо Патрика Доргу.

А вот рулевой "бордовых" Скотт Паркер доверился тем же 11 игрокам, что начинали победный матч против "Сандерленда" в прошлый уикенд.

Хозяева "Олд Траффорд" сразу же стали подвергать давлению своего соперника, а на 16-й минуте претендовали на пенальти. Однако рефери сходил к монитору, после чего объявил, что не увидел фола на Мейсоне Маунте.

На 27-й минуте "Юнайтед" все-таки добился своего. Каземиро нанес удар головой в перекладину, от которой мяч отскочил в спину Джоша Каллена и оказался за линией ворот — 1:0.

Остаток первого тайма был омрачен вынужденной заменой Матеуса Куньи. "Дьяволы" диктовали игру, но острота возникала не так часто, а когда возникала, Мартин Дубравка был на высоте.

Нв 63-й минуте "Бернли" внезапно сравнял счет. После прострела с правого фланга Лайл Фостер в прыжке ткнул мяч в ворота — 1:1.

Однако практически сразу хозяева снова вышли вперед. Далот продрался внутри штрафной почти до лицевой линии, после чего сделал передачу назад на подступы к вратарской под удар Бриана Мбемо — 2:1.

В следующей атаку Фостер еще раз отправил мяч в ворота "Юнайтед", но гол не был засчитан из-за минимального офсайда.

И все-таки гости отыгрались. На 67-й минуте Джейдон Энтони сыграл на добивании после неудачного сейва Байындыра, а вышедший на замену Кобби Майну помог мячу оказаться в своих воротах — 2:2.

Ничейный счет не устраивал хозяев, которые в концовке принялись нагнетать давление, и в компенсированное время Энтони схватил Амада Диалло за футболку в штрафной. У Бруну Фернандеша не дрогнули нервы при исполнении пенальти — 3:2.

"Юнайтед" имел значительное игровое преимущество, но очень легко позволял себе забивать. "Бернли" постарался изо всех сил и был на волоске от того, чтобы вернуться домой с очком.

"Манчестер Юнайтед" — "Бернли". Отчет о матче




Метки Бернли, Манчестер Юнайтед, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 30.08.2025 19:05

Количество просмотров Просмотров: 1792

  1. narcot 30.08.2025 20:32 # narcot
    борнмут > петухи > псг > среал

    писсуар-джан?

  2. lovrentiy 30.08.2025 20:31 # lovrentiy
    Нападающий Александр Исак переходит из «Ньюкасла» в «Ливерпуль». Как сообщает в социальных сетях журналист Ян Оге Фьёртофт, клубы уже договорились о сделке. Сумма трансфера составит 130 миллионов фунтов. В переводе на евро получается 150,24 миллиона. Журналист отмечает, что о трансфере 25-летнего Исака в «Ливерпуль» будет объявлено скоро, но уже после субботнего матча «Ньюкасла» против «Лидса».

  3. thegodfather 30.08.2025 20:31 # thegodfather
    Первые слова Гарначо в качестве игрока "Челси":

    «Для моей семьи и меня это невероятный момент – присоединиться к этому великому клубу. Я не могу дождаться, когда начну играть. Я смотрел Клубный чемпионат мира, и присоединиться к чемпионам мира – это что-то особенное, мы лучшая команда в мире! Это потрясающе – быть здесь».


    )))))

  4. ataman 30.08.2025 20:31 # ataman
    Гримсби проиграли. МЮ < Бристоль Роверс

  5. narcot 30.08.2025 20:25 # narcot
    вухахахахахахах


    Николас Джексон отказался возвращаться в «Челси», несмотря на отмену его аренды в «Баварию»

  6. thegodfather 30.08.2025 20:23 # thegodfather
    BREAKING:

    Агент Николаса Джексона Диоманси Камара в инсте:

    «Самолет не летает задним ходом».


    Чота орууууу
    Что б вы понимали там еще фотка делапа на газоне в травмой

    И вы хотите сказать этого токсичного далбаеба с его агентишкой надо возвращать!!!
    Вот кексон точно нужен щас етой команде. Пока нету скандалов в раздевалке, их надо придумать!

  7. hachidlo 30.08.2025 20:20 # hachidlo
    Ерсеин ставил на петухов.

  8. narcot 30.08.2025 20:18 # narcot
    не понимаю руководство этого клуба



    Ни одной победы в первых трех турах у «Атлетико» Симеоне – команда сыграла с «Алавесом», «Эльче» и «Эспаньолом»

  9. bembo 30.08.2025 20:18 # bembo
    Алехандро НАШ!

  10. narcot 30.08.2025 20:17 # narcot
    чо? УХАХААХАХАХАХ



    Первое поражение «Тоттенхэма» в АПЛ при Франке – «Борнмут», продавший всю линию защиты этим летом, оказался сильнее в Лондоне

  11. narcot 30.08.2025 20:16 # narcot
    исаак нахуй не нужон


    Гакпо заключил новый контракт с "Ливерпулем"


    Источник: https://fapl.ru/posts/116894/

  12. lovrentiy 30.08.2025 20:14 # lovrentiy
    Проспал почти все матчи, что матч с пенсами уснул, что матч с манками.

  13. bembo 30.08.2025 19:40 # bembo
    да не отменяйте аренду кексона, ебанаты, хОСПаДЕ!!!!!!!!!
    ну неужели челси с их подбором игроков не вывезет 2 месяца без кексона? ну нахуя отзывать игроками, который мыслями уже не с челси, который не будеть стараться ради интересов команды

    НЕ ДЕЛАЙТЕ ЭТУ ХУЙНЮ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  14. palach221078 30.08.2025 19:35 # palach221078
    грозные дьяволы превратились в мелких чертей, во главе с рубеном армянином.

  15. amorim 30.08.2025 19:35 # amorim
    Сосать+лежать!

  16. palach221078 30.08.2025 19:33 # palach221078
    Если фернандеш выпадет из состава, мю превратится в брентфорд, с мбемо в атаке.

  17. ilovemanutd 30.08.2025 19:23 # ilovemanutd
    По пенальти нет вопросов, не гоните. А вот здесь я не понял ничего
    https://pbs.twimg.com/media/GznM4WmWAAARmQV?format=jpg&;name=large

  18. kukuku 30.08.2025 19:18 # kukuku
    Мю из бэк

  19. brown-ale 30.08.2025 19:15 # brown-ale
    Сегодня судьи творят какую-то дичь. Самые заметные люди на поле.

  20. redwhitegun 30.08.2025 19:14 # redwhitegun
    Дальше у них мочестер сити и щельси, какая же им пизда)))

