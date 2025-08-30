Гакпо заключил новый контракт с "Ливерпулем"

Нападающий "Ливерпуля" Коди Гакпо заключил со своим клубом новый долгосрочный контракт.

После своего перехода из ПСВ в январе 2023 Гакпо сыграл 131 матч за "Ливерпуль", забив 42 гола и отдав 19 результативных передач.



26-летний голландец показал себя очень полезным игроком, не затерявшись на фоне россыпи звезд в атаке "Ливерпуля" и завоевав с "красными" титул Премьер-Лиги и Кубок Лиги.



"Ливерпуль" не раскрывает срок нового контракта Гакпо, но предыдущее соглашение Коди было рассчитано до лета 2028.



"Продлить контракт здесь с этим удивительным клубом — это удивительное ощущение. Я очень благодарен и надеюсь отплатить множеством красивых моментов. Я чувствую себя как дома, моя семья чувствует себя как дома, и это всегда большой фактор. Я очень благодарен за то, что смог продлить свой контракт", — сообщил Гакпо.