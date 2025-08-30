3-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

В субботу, 30 августа, шестью поединками стартует 3-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ЧЕЛСИ — ФУЛХЭМ 14:30 Онлайн-трансляция Прогноз



"Челси" повторил старт прошлого сезона, не забив в первом туре и затем разразившись сразу пятью голами во втором. "Фулхэм" начал кампанию с двух ничьих подряд. "Синие" проиграли лишь три из 36 встреч с "дачниками" в Премьер-Лиге.



"Челси" будет лишен атакующего полузащитника Коул Палмера, у которого возникли проблемы со здоровьем на разминке перед матчем против "Вест Хэма". Также в лазарете прописались Леви Колуилл, Бенуа Бадиашиле и Ромео Лавиа.



В стартовый состав "Фулхэма" может вернуться нападающий Родриго Мунис, заменив Рауля Хименеса. Андреас Перейра ушел в "Палмейрас".



МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — БЕРНЛИ 17:00 Онлайн-трансляция Прогноз



"Манчестер Юнайтед" не проиграл ни одного из 23 последних матчей Премьер-Лиги против новичков дивизиона (20 побед, 3 ничьи). "Бернли" может впервые с апреля 2022 оформить две победы подряд в Премьер-Лиге. "Красные дьяволы" потерпели только одно поражение в 25 последних домашних встречах с "бордовыми" во всех соревнованиях (15 побед, 9 ничьих).



В лазарете "Юнайтед" остаются защитники Лисандро Мартинес и Нуссаир Мазрауи. Андре Онана может сыграть свой первый матч в этом сезоне Премьер-Лиги.



"Бернли" по-прежнему вынужден обходиться без Зеки Амдуни, Мануэля Бенсона, Йордана Байера и Коннора Робертса.



САНДЕРЛЕНД — БРЕНТФОРД 17:00



В своих 16 предыдущих сезонах выступлений в Премьер-Лиге "Сандерленд" лишь однажды выигрывал оба первых домашних матча и сейчас может это повторить. Никакая другая команда в дивизионе не набрала очков на выезде в 2025 году больше, чем "Брентфорд" (23 — 7 побед, 2 ничьи, 2 поражения). "Черные коты" не выиграли ни одной из пяти последних встреч с "пчелами" во всех соревнованиях (2 ничьи, 3 поражения).



"Сандерленд" потерял с травмой защитника Данни Балларда, компанию которому в лазарете составят Аджи Алезе, Деннис Циркин, Люк О'Нин, Лео Йельде. Норди Мукиеле готов дебютировать за свой новый клуб в Премьер-Лиге.



Нападающий Йоан Висса не готов играть в футбол, по-прежнему стремясь покинуть "Брентфорд". Фрэнк Оньека, Витали Янельт, Густаво Нунес, Пэрис Магома и Юнус Конак травмированы.



ТОТТЕНХЭМ — БОРНМУТ 17:00



"Тоттенхэм" может всего лишь в четвертый раз начать сезон Премьер-Лиги с трех побед кряду (после 2009/10, 2018/19 и 2021/22). "Борнмут" ни разу не уступил в шести последних матчах чемпионата в Лондоне (1 победа, 5 ничьих). "Шпоры" выиграли только одну из трех последних встреч с "вишенками" в Премьер-Лиге (1 ничья, 1 поражение), в процессе пропустив шесть голов.



"Тоттенхэм" не может рассчитывать на травмированных Раду Дрэгушина, Дестини Удоджи, Коту Такаи, Брайана Хиля, Джеймса Мэддисона и Деяна Кулусевки.



Защитник "Борнмута" Хулиан Араухо отбывает дисквалификацию. Льюис Кук и Энес Унал вернутся после международного перерыва.



ВУЛВЕРХЭМПТОН — ЭВЕРТОН 17:00



В 11 последних домашних матчах Премьер-Лиги, выпавших на август, "Вулверхэмптон" ни разу не выиграл (6 ничьих, 5 поражений). В 13 последних выездных поединках чемпионата "Эвертон" ни разу не пропускал более одного гола (5 побед, 4 ничьи, 4 поражения). "Волки" потерпели лишь два поражения в 11 последних домашних встречах с "ирисками" в Премьер-Лиге (4 победы, 5 ничьих).



Нападающий Йорген Ларсен должен сыграть за "Вулверхэмптон", несмотря на неопределенность со своим будущим. Тоти Гомеш отбыл свою дисквалификацию посреди недели.



Защитник "Эвертона" Виталий Миколенко снова в строю.



ЛИДС — НЬЮКАСЛ 19:30



"Лидс" не проиграл ни одного из 21 последнего домашнего матча в чемпионате (18 побед, 3 ничьи). "Ньюкасл" выиграл все восемь последних поединков Премьер-Лиги против новичков дивизиона, в семи из них забивая минимум по три гола. "Белые" потерпели лишь одно поражение в шести последних встречах с "сороками" в Премьер-Лиге (2 победы, 3 ничьи).



"Лидс" потерял с травмами полузащитников Итана Ампаду и Ао Танаку. Новичок Ноа Окафор под вопросом.



Нападающий "Ньюкасла" Энтони Гордон приступает к трехматчевой дисквалификации. Жоэлинтон не сыграет из-за травмы паха. Сандро Тонали под вопросом.