"Бавария" согласовала аренду Джексона

Николас Джексон Немецкая "Бавария" согласовала переход нападающего "Челси" Николаса Джексона на правах аренды.

По информации Sky Sports, сезон аренды Джексона обойдется "Баварии" в 13 миллионов фунтов, и это рекордная арендная плата в истории футбола.

При этом "Бавария" получит опцию выкупа за 56.2 млн. фунтов, а также "Челси" будет положена доля от последующей перепродажи игрока клубом Бундеслиги.

Если опция выкупа будет активирована, Джексон заключит с "Баварией" пятилетний контракт, условия которого уже согласованы.

Джексон вызвал огромный интерес со стороны клубов Премьер-Лиги и Европы этим летом, однако 24-летний сенегалец принял свое решение, когда узнал о возможности отправиться в "Баварию".

Добавим, в прошлом сезоне Джексон забил 13 голов в 37 матчах за "Челси" во всех соревнованиях.




Метки Бавария, Джексон, Челси

Автор mihajlo   

Дата 30.08.2025 13:00

Количество просмотров Просмотров: 663




Поиск: