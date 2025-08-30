"Бавария" согласовала аренду Джексона

Немецкая "Бавария" согласовала переход нападающего "Челси" Николаса Джексона на правах аренды.

По информации Sky Sports, сезон аренды Джексона обойдется "Баварии" в 13 миллионов фунтов, и это рекордная арендная плата в истории футбола.



При этом "Бавария" получит опцию выкупа за 56.2 млн. фунтов, а также "Челси" будет положена доля от последующей перепродажи игрока клубом Бундеслиги.



Если опция выкупа будет активирована, Джексон заключит с "Баварией" пятилетний контракт, условия которого уже согласованы.



Джексон вызвал огромный интерес со стороны клубов Премьер-Лиги и Европы этим летом, однако 24-летний сенегалец принял свое решение, когда узнал о возможности отправиться в "Баварию".



Добавим, в прошлом сезоне Джексон забил 13 голов в 37 матчах за "Челси" во всех соревнованиях.