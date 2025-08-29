Спенс и Эллиотт вызваны в сборную Англии

Джед Спенс Главный тренер сборной Англии Томас Тухель объявил имена 26 игроков, вызванных в национальную команду на матчи против Андорры и Сербии в отборе к ЧМ-2026.

Впервые в своих карьерах вызов во взрослую сборную получили крайний защитник "Тоттенхэма" Джед Спенс и полузащитник "Ноттингем Форест" Эллиот Андерсон.

А вот вингер "Эвертона" Джек Грилиш приглашен не был, хотя Энтони Бэрри, ассистент Тухеля, лично просматривал его в прошлый уикенд против "Брайтона".

Также за бортом остались Трент Александер-Арнольд, Кайл Уолкер, Трево Чалоба, Фил Фоден и Айвен Тони.

Вернулись в сборную Адам Уортон, Джаррод Боуэн и Маркус Рэшфорд, также вновь был вызван Джордан Хендерсон.

Леви Колуилл, Джуд Беллингем, Коул Палмер и Букайо Сака для вызова в сборную не рассматривались из-за травм.

Добавим, англичане сыграют против Андорры на "Вилла Парк" 6 сентября, а спустя три дня сразятся с Сербией в Белграде.

Игроки, вызванные в сборную Англии на матчи против Андорры и Сербии

Голкиперы: Джордан Пикфорд ("Эвертон"), Джеймс Траффорд ("Манчестер Сити"), Дин Хендерсон ("Кристал Пэлас").

Защитники: Рис Джеймс ("Челси"), Марк Гехи ("Кристал Пэлас"), Джон Стоунс ("Манчестер Сити", Дэн Берн, Тино Ливраменто (оба — "Ньюкасл"), Эзри Конса ("Астон Вилла"), Майлс Льюис-Скелли ("Арсенал"), Джед Спенс ("Тоттенхэм").

Полузащитники: Эллиот Андерсон, Морган Гиббс-Уайт (оба — "Ноттингем Форест"), Джордан Хендерсон ("Брентфорд"), Адам Уортон ("Кристал Пэлас"), Морган Роджерс ("Астон Вилла"), Деклан Райс ("Вест Хэм").

Нападающие: Харри Кейн ("Бавария"), Эберечи Эзе, Нони Мадуэке (оба — "Арсенал"), Джаррод Боуэн ("Вест Хэм"), Энтони Гордон ("Ньюкасл"), Маркус Рэшфорд ("Барселона"), Олли Уоткинс ("Астон Вилла").




Метки сборная Англии, Тухель

Автор mihajlo   

Дата 29.08.2025 18:00

Количество просмотров Просмотров: 177

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. high-malvern 29.08.2025 18:16 # high-malvern
    В этот раз дохуя сборников из Залупля и МЮ.

    (ответить)

  2. hunter022 29.08.2025 18:09 # hunter022
    Райс вернулся в Вест Хем?

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий




Поиск: