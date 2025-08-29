"Челси" активизировался в переговорах по Фермину Лопесу
"Челси" активизировался в переговорах о покупке полузащитника испанской "Барселоны" Фермина Лопеса.
Накануне стало известно, что "Челси" проигрывает борьбу за Хави Симонса, за которого "Тоттенхэм" предложил около 60 миллионов фунтов.
Как раз Лопес и может стать альтернативой атакующему полузащитнику "РБ Лейпциг", и Daily Mail утверждает, что в последние 24 часа переговоры по Фермину ускорились.
Обладая в полузащите Дани Ольмо, Педри, Гави, Френки Де Йонгом и Марком Касадо, главный тренер "Барселоны" Ханси Флик без проблем может позволить себе отпустить Лопеса.
Самому Лопесу нужна регулярная игровая практика в преддверии Чемпионата Мира следующим летом, поэтому 22-летний испанец открыт к уходу из "Барселоны".
Добавим, Лопес оценивается в 43 млн. фунтов, что ощутимо дешевле Лопеса.
Отчего у Челси такая острая необходимость в АПЗ не пойму, есть Энцо, Палмер, Андрюха.
