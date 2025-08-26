Гордон извинился за свое удаление против "Ливерпуля"

Энтони Гордон и Виргил Ван Дейк Нападающий "Ньюкасла" Энтони Гордон извинился за свое удаление против "Ливерпуля".

Напомним, Гордон получил прямую красную карточку в концовке первого тайма матча Премьер-Лиги на "Сент-Джеймс Парк" в понедельник вечером, когда "Ньюкасл" уступал в счете 0:1.

Энтони сзади прыгнул под капитана "Ливерпуля" Виргила Ван Дейка, на голени которого остались две внушительные царапины.

Вдесятером "Ньюкасл" проявил бойцовский дух, но все же потерпел поражение 2:3, и после матча Гордон признал, что подвел не только команду, но и болельщиков.

"Я бы хотел искренне извиниться перед своими партнерами по команде и фанатами. Мои намерения были чисты. Я просто пытался придать игре энергии, и я выбрал неправильный момент времени для подката".

"Я бы никогда не стал умышленно фолить против кого-либо таким образом. Мы поговорили об этом после, и он (Ван Дейк) знает".

"Важнее то, что я так горжусь проведенным на поле временем и нашей игрой сегодня вечером. Атмосфера — вот что делает "Сент-Джеймс Парк" таким особенным".

"Я люблю все, за что мы выступаем как клуб. Я вернусь и буду лучше, как и после любой другой неудачи на своем пути", — говорится в заявлении Гордона.

Добавим, теперь Гордон будет дисквалифицирован на три матча.




  easports 26.08.2025 18:00 #
    Таким подкатом мог карьеру Ван Дейку закончить. Идиот.

  ivan-tns 26.08.2025 17:40 #
    Подставил своих парней! Так-то могли и нагибать портовых

  hammersmith 26.08.2025 17:02 #
    Гондон извинился за свое удаление против "Ливерпуля"


    чепуха крошечная

