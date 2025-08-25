Светская хроника за понедельник

"Астон Вилла" не может позволить себе Николаса Джексона. Три клуба Премьер-Лиги хотят Родриго. "Ньюкасл" ожидает получить новое предложение "Ливерпуля" по Александеру Исаку. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за понедельник.

"Реал" следит за полузащитником "Кристал Пэлас" Адамом Уортоном. (AS)



"Астон Вилле" не по карману нападающий "Челси" Николас Джексон, оцененный в 70 миллионов фунтов. (The Sun)



Вингер "Челси" Рахим Стерлинг был предложен "Фулхэму", "Вест Хэму" и "Бешикташу" за 20 млн. фунтов. (Caught Offside)



"Тоттенхэм" и "Вилла" хотят полузащитника "Вест Хэма" Лукаса Пакету. (Daily Mail)



"Монако" готов отпустить атакующего полузащитника Магнеса Аклиуша, который интересен "Тоттенхэму", за 47.5 млн. фунтов. (Football Insider)



Вингер "Манчестер Сити" Савиньо остается целью номер один "Тоттенхэма". (The Independent)



"Сити", "Арсенал" и "Ливерпуль" заинтересованы в вингере "Реала" Родриго, но пока не выдвигали своих предложений. (Marca)



"Сити" не исключает приобретение Родриго, которого "Реал" оценивает в 69 млн. фунтов. (ESPN)



"Ньюкасл" ожидает получить новое предложение от "Ливерпуля" по нападающему Александеру Исаку. (I Paper)



"Порту" оптимистичен насчет сделки по аренде защитника "Арсенала" с обязательством по выкупу. (Ben Jacobs)



"Арсенал" согласовал покупку 16-летнего полузащитника "Шемрока" Виктора Ожианвуна. (Daily Mail)



"Вулверхэмптон" предложил 17 млн. фунтов за полузащитника "Хетафе" Крисантуса Уче. (Fabrizio Romano)



"Лидс" согласовал покупку крайнего защитника "Лестера" Джеймса Джастина за 10 млн. фунтов. (The Independent)



Другое



"Ноттингем Форест" готов уволить своего главного тренера Нуну Эшпириту Санту уже на этой неделе. (The Sun)



Голкиперам не нравится мяч от Puma, пришедший на смену Nike в этом сезоне Премьер-Лиги. (talkSPORT)



Вандалы испортили мурал с Эберечи Эзе в футболке "Арсенала" близ "Эмирейтс". (The Sun)



15-летний Кай Руни, сын Уэйна Руни, забил за команду "Юнайтед" U-18. (Daily Mail)



Нападающий "Сити" Эрлинг Холанд добавил в свою автомобильную коллекцию Ferrari 12Cilindri за 350,000 фунтов. (The Sun)



Женщина из Бразилии обвинила Давида Луиса в измене своей супруге и заявила, что экс-защитник "Арсенала" и "Челси" даже предлагал ей секс втроем. (Sportskeeda)