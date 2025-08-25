Эзе рассказал о роли мамы в возвращении в "Арсенал"

Вингер Эберечи Эзе рассказал о роли своей мамы в своем трансфере в "Арсенал".

В минувшую субботу "Арсенал" подтвердил приобретение 27-летнего Эзе у "Кристал Пэлас" за 67.5 млн. фунтов. Таким образом, Эберечи вернулся в клуб, из академии которого он был отчислен в 13 лет.



Как признается Эзе считает, что этим Бог ответил на молитвы его мамы. Весь свой период в "Пэлас" игрок воспринимал как "просмотр" перед "Арсеналом".



"Помню, в день, когда меня отчислили, моя мама молилась о том, чтобы случилось обратное. Мне кажется, это исполнение того, о чем мы молились. Это глубже, чем кто-либо может понять. Я вижу в этом руку Божью, потому что знаю, что так и должно быть".



"Я думал о возвращении с момента, когда попробовал себя в других клубах и понял, что значит быть профессионалом. Я всегда думал: "Арсенал" — это то, чего я хочу достичь, где я хочу оказаться".



"Если честно, я был на просмотре на протяжении четырех лет. Каждый раз, приезжая к "Арсеналу", я смотрел на место, где мне доводилось сидеть, когда я приходил на матчи со своими братьями, и каждый раз я говорил себе: "Вот оно — твое время пришло, это твой шанс".



"Я не собираюсь говорить, будто знал, что это случится, но у меня было это ощущение. Будучи игроком, я обладаю определенного уровня верой в себя. Я играл так, как играл, я развивал то и это, и сердцем я чувствовал, что это случится, если этому суждено случиться. Я верил в это", — цитирует Эзе Daily Mirror.