Эзе рассказал о роли мамы в возвращении в "Арсенал"

Эберечи Эзе Вингер Эберечи Эзе рассказал о роли своей мамы в своем трансфере в "Арсенал".

В минувшую субботу "Арсенал" подтвердил приобретение 27-летнего Эзе у "Кристал Пэлас" за 67.5 млн. фунтов. Таким образом, Эберечи вернулся в клуб, из академии которого он был отчислен в 13 лет.

Как признается Эзе считает, что этим Бог ответил на молитвы его мамы. Весь свой период в "Пэлас" игрок воспринимал как "просмотр" перед "Арсеналом".

"Помню, в день, когда меня отчислили, моя мама молилась о том, чтобы случилось обратное. Мне кажется, это исполнение того, о чем мы молились. Это глубже, чем кто-либо может понять. Я вижу в этом руку Божью, потому что знаю, что так и должно быть".

"Я думал о возвращении с момента, когда попробовал себя в других клубах и понял, что значит быть профессионалом. Я всегда думал: "Арсенал" — это то, чего я хочу достичь, где я хочу оказаться".

"Если честно, я был на просмотре на протяжении четырех лет. Каждый раз, приезжая к "Арсеналу", я смотрел на место, где мне доводилось сидеть, когда я приходил на матчи со своими братьями, и каждый раз я говорил себе: "Вот оно — твое время пришло, это твой шанс".

"Я не собираюсь говорить, будто знал, что это случится, но у меня было это ощущение. Будучи игроком, я обладаю определенного уровня верой в себя. Я играл так, как играл, я развивал то и это, и сердцем я чувствовал, что это случится, если этому суждено случиться. Я верил в это", — цитирует Эзе Daily Mirror.




Метки Арсенал, Эзе

Автор mihajlo   

Дата 25.08.2025 14:00

Количество просмотров Просмотров: 241

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. superperez101 25.08.2025 14:16 # superperez101
    его выгнали оттуда, а он вприпрыжку обратно, стоило только поманить

    (ответить)

  2. chelsae88 25.08.2025 14:16 # chelsae88
    Эзе рассказал о роли двух пап в возвращении в гейклуб аснл

    (ответить)

  3. forestersti 25.08.2025 14:15 # forestersti
    С таким настроем должен взрывать левый фланг братишка

    (ответить)

  4. askarko 25.08.2025 14:05 # askarko
    27 лет-тебя опять скоро отчислят

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий




Поиск: