Фернандеш объяснил, почему промахнулся с пенальти против "Фулхэма"
Капитан "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш объяснил свою осечку при исполнении пенальти против "Фулхэма".
В воскресенье "Юнайтед" сыграл с "Фулхэмом" вничью 1:1, в первом тайме не сумев реализовать пенальти.
Рефери Крис Кавана назначил 11-метровый в ворота "дачников" за фол на Мейсоне Маунте, а затем, когда Фернандеш готовился исполнить стандарт, нечаянно столкнулся с Бруну, и нога того дрогнула.
"Да, я был расстроен. Будучи пенальтистом, ты имеешь свои привычки и делаешь вещи по-своему".
"Это расстроило меня, потому что рефери не извинился. Это задело меня в тот момент, но это не является оправданием промаху с пенальти".
"Я очень плохо ударил по мячу. Я чересчур опустил свою стопу под мяч, и поэтому он полетел над перекладиной", — сообщил Фернандеш Sky Sports.
24.08.2025 22:00
Просмотров: 923
Долбоеб. В моменте я так и знал сто он не забьет
(ответить)
когда он уже свалит в аль отсасаль, зае6ал
(ответить)
Извиняйся в аль хиляле условном
Ты позорище плаксивое
(ответить)
