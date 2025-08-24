Фернандеш объяснил, почему промахнулся с пенальти против "Фулхэма"

Бруну Фернандеш Капитан "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш объяснил свою осечку при исполнении пенальти против "Фулхэма".

В воскресенье "Юнайтед" сыграл с "Фулхэмом" вничью 1:1, в первом тайме не сумев реализовать пенальти.

Рефери Крис Кавана назначил 11-метровый в ворота "дачников" за фол на Мейсоне Маунте, а затем, когда Фернандеш готовился исполнить стандарт, нечаянно столкнулся с Бруну, и нога того дрогнула.

"Да, я был расстроен. Будучи пенальтистом, ты имеешь свои привычки и делаешь вещи по-своему".

"Это расстроило меня, потому что рефери не извинился. Это задело меня в тот момент, но это не является оправданием промаху с пенальти".

"Я очень плохо ударил по мячу. Я чересчур опустил свою стопу под мяч, и поэтому он полетел над перекладиной", — сообщил Фернандеш Sky Sports.




