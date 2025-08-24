Эзе позвонил Артете перед тем, как ответить "Тоттенхэму"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета подтвердил, что вингер Эберечи Эзе позвонил ему перед тем, как принять решение насчет "Тоттенхэма".

Накануне "Арсенал" подтвердил приобретение Эзе у "Кристал Пэлас" за 67.5 млн. фунтов, хотя всего несколькими днями ранее Эберечи едва не перешел в "Тоттенхэм".



Когда Эзе нужно было ответить "Тоттенхэму", он решил сперва позвонить Артете, чтобы узнать намерения "Арсеналу", и Микелю это говорит о многом.



"Это показывает, как сильно он хотел перейти. Иногда это очень сложно, потому что ты хочешь быть очень открытым и прозрачным с игроками".



"В своих карьерах они должны принимать очень, очень важные решения. Я рад заполучить его. Вы сами видите, что это значит для него и всей его семьи. Добро пожаловать в нашу семью, и я уверен, у нас будут отличные моменты вместе", — сообщил Артета beIN Sports.