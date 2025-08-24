Аморим: "Мы улучшили свою физическую готовность"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим заявил, что теперь его команда гораздо лучше готова физически, нежели в прошлом сезоне.

Аморим всегда был известен как тренер, который известен высокими требованиями к физической форме, и в прошлом сезоне у игроков "Юнайтед" были большие проблемы с тем, чтобы соответствовать ожиданиям Рубена.



Однако Аморим чувствует, что летом это удалось поправить. Рубен убедился в этом против "Арсенала" в прошлый уикенд, несмотря на поражение 0:1.



"Думаю, вы можете видеть, что мы улучшили свою физическую готовность. Это факт. Это видно по статистическим данным. Обладая уверенностью, иногда ты реагируешь быстрее. Против "Арсенала" вы видели реакцию наших игроков на подборах, в единоборствах".



"Мы сильнее, мы быстрее возвращаемся на свои позиции. Я вспоминаю минимум два случая, когда Эдегор получал мяч, и наши игроки мчались к нему на полной скорости".



"Даже Каземиро! Хотя он не самый быстрый игрок. В конце концов мы не всегда можем контролировать результаты, но мы должны видеть маленькие вещи, которые мы можем делать лучше".



"Мы не всегда будем играть таким образом, как в последнем матче. Однако должна быть стабильность в движениях, интенсивности, создании моментов, рывках за спину. Во всех этих вещах нам нужно быть стабильными".



"Я знаю, что предсезонный период — это предсезонный период, но если вы посмотрите на эти матчи и первый матч в лиге, то мы поддерживаем этот уровень", — цитирует Аморима Daily Mirror.