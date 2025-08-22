Как "Юнайтед" удалось перехватить Беньямина Шешко

Словенский форвард Беньямин Шешко был предметом желания многих европейских грандов, а этим летом в борьбе за него сошлись сразу три клуба Премьер-Лиги. Как "Манчестер Юнайтед" удалось, не играя в еврокубках, заманить к себе столь видного нападающего, опередив представителей Лиги Чемпионов, в нашем материале.

Еще несколько недель назад некоторые влиятельные фигуры в "Манчестер Юнайтед" по-прежнему считали, что подписание Беньямина Шешко этим летом не является таким уж вероятным. Запрашиваемая цена "РБ Лейпциг" была высокой, возможно, слишком высокой для игрока с довольно скромными результатами в Бундеслиге.



Можно сказать, что это чувство осторожности было взаимным. По словам некоторых знакомых с ситуацией лиц, Шешко считал, что не может присоединиться к клубу, который не участвует в европейских турнирах, который занял 15-е место в Премьер-Лиге, отстав на 32 очка от своих конкурентов с "Эмирейтс", которые также хотели заполучить его.



Однако многолетняя работа "Арсенала" над сделкой по подписанию Шешко в конечном итоге оказалась напрасной, поскольку назначение Андреа Берты спортивным директором постепенно переключило их внимание на Виктора Дьекереша.



"Арсенал" в конечном итоге отпугнули финансовые обязательства для любого варианта трансфера Шешко, а также сложности переговоров с представителями Беньямина. И как только "канониры" вышли из игры, они осознали, что были единственным клубом, активно стремившимся к заключению сделки.



Изначально "Юнайтед" сосредоточил свои усилия на других игроках, в первую очередь на Лиаме Делапе. После того, как "Челси" получил зеленый свет на активацию пункта о выкупе Делапа за 30 миллионов фунтов, были сделаны звонки по поводу Дьекереша и Уго Экитике, а не Шешко, который забил 13 голов в 33 матчах Бундеслиги в прошлом сезоне.



И даже "Ньюкасл" в то время искал других футболистов, полагая, что не сможет финансово конкурировать за игрока, который, тем не менее, восхищал "сорок".



Шешко сообщил товарищам по команде во время послесезонного турне "РБ Лейпциг" по Бразилии, что этим летом он покидает клуб. С руководством было достигнуто соглашение, позволяющее ему уйти, если "особый" клуб предложит за него от 80 до 90 миллионов евро.



Стратегия "РБ Лейпциг" на летнее трансферное окно требовала, чтобы клуб собрал 100 миллионов евро за счет продаж игроков, но не предполагала уход Шешко. Когда "Арсенал" отказался от сделки, клуб стал уделять приоритетное внимание другим продажам и планированию сезона с участием нападающего.



Однако после того, как Александр Исак ясно дал понять, что хочет покинуть "Сент-Джеймс Парк", и попросил не брать его в предсезонное турне по Азии, Шешко вновь оказался в центре короткой, но острой борьбы, которая по-прежнему остается одной из самых сложных трансферных саг этого лета.



Приоритеты "Юнайтед" в конце прошлого сезона были больше сосредоточены на двух позициях "десятки" в системе 3-4-2-1 Рубена Аморима, чем на центральном нападающем. За подписанием Матеуса Куньи в конечном итоге последовало подписание Бриана Мбемо.



Когда затянувшиеся переговоры с "Брентфордом" по поводу Мбемо подошли к концу, исполнительный директор Омар Беррада и спортивный директор Джейсон Уилкокс отправились на рыбалку в Исландию по просьбе сэра Джима Рэтклиффа, что, по словам знакомых с ситуацией людей, сыграло ключевую роль в определении их подхода к оставшимся неделям трансферного окна.



Дальнейшие встречи между Аморимом, Беррада и Уилкоксом во время предсезонного турне по США, которые проходили на тренировочной базе "Юнайтед" и в отеле Waldorf Astoria в Чикаго, привели к тому, что Шешко стал их приоритетом на этой позиции.



Джоэл и Аврам Глэйзеры также проживали в том же отеле в течение второй недели поездки, и, как это принято при крупных трансферах, они согласились с представленнымпланом, хотя и не играли ключевой роли в процессе принятия решения. Решение о приобретении Шешко было принято до их прибытия.



Шешко всегда считался одним из самых высоко оцененных кандидатов "Юнайтед" на позицию нового центрального нападающего. Если бы они упустили его, как это произошло с Дьекерешем и Экитике, внимание переключилось бы на Олли Уоткинса из "Астон Виллы" и Николаса Джексона из "Челси". "Вилла" уже давно сообщила "Юнайтед", что их нападающий не продается, хотя некоторые все еще верили, что его можно заполучить по подходящей цене.



Однако Шешко был их приоритетом. Влияние Кристофера Вивеля, директора по подбору персонала, очевидно сыграло роль в погоне за игроком, которого он впервые увидел еще в молодежной команде "Домжале" в чемпионате Словении.



Вивель был главой отдела по подбору игроков в "Ред Булл Зальцбург", когда Шешко перешел из "Домжале" в 2018 году, и он успешно отразил конкуренцию за 16-летнего игрока со стороны его будущих работодателей с "Олд Траффорд". Четыре года спустя "Юнайтед" возобновил свой интерес к Шешко, чтобы тот воссоединился с Вивелем, который к тому времени был техническим директором "РБ Лейпциг".



Вивель решительно выступал за трансфер, но ему не нужно было убеждать Беррада, Уилкокса или Аморима в способностях словенского форварда. Шешко был главной целью "Юнайтед" в начале первого летнего трансферного окна под руководством INEOS, но затем внимание переключилось на Джошуа Зиркзее.



Это приобретение также рассматривалось до прихода Расмуса Хойлунда летом 2023 года, но дело не продвинулось далеко. В любом случае, "Юнайтед" тщательно отслеживал Шешко на протяжении семи лет, и это означает, что у клуба было множество данных и отчетов о 22-летнем игроке, которые служили поводом для возобновления интереса к нему.



Однако они были далеко не единственными давними поклонниками Шешко. "Ньюкасл" был близок к заключению сделки летом 2022 года — в год, когда Александер Исак присоединился к команде, — и интерес со стороны "сорок" никогда не ослабевал.



Контакты с лагерем Шешко поддерживались, и он был отмечен как потенциальная замена в случае ухода Исака. Когда Исак попросил не брать его в турне, и вероятность его ухода этим летом значительно возросла, руководство клуба с "Сент-Джеймс Парк" начало изучать возможность его покупки.



На это повлияло стремление "Арсенала" заполучить Шешко, поскольку ключевые фигуры "Ньюкасла" считали, что, если клуб с "Эмирейтс" считал словенца ключевой целью, то они, как коллеги по Лиге Чемпионов, тоже должны участвовать в гонке. "Ньюкасл" уже соревновался с европейским соперником в лице "Челси" за Делапа и Жоао Педро этим летом.



Участие "Ньюкасла" подтолкнуло "Юнайтед" к действиям, что привело к встречам в Чикаго между Аморимом, Беррада и Уилкоксом, и оба клуба представили свои предложения лагерю Шешко.



Аморим провел Zoom-встречу с Шешко, а директор по футбольным переговорам Мэтт Харгривз несколько раз встречался с его агентом Элвисом Басановичем для первых бесед о личных условиях и комиссионных.



Со стороны "Ньюкасла" были сложности, выходящие за рамки Исака. В отсутствие спортивного директора или исполнительного директора, ответственным за переговоры с лагерем Шешко значился глава отдела по подбору персонала Стив Никсон, а Энди Хау, заместитель главы отдела по подбору персонала, и Джейми Рубен, совладелец, занимались переговорами на межклубном уровне с "РБ Лейпциг".



Был оптимизм по поводу того, что первые переговоры между "Ньюкаслом" и лагерем Шешко прошли хорошо, хотя и не привели к твердому намерению выбрать "Сент-Джеймс Парк". Представители Шешко сообщили обеим сторонам, что они не приняли окончательного решения и что им нужно время, чтобы рассмотреть все варианты.



Затем состоялись дополнительные встречи, и в течение следующих 24 часов "Ньюкасл" представил "РБ Лейпциг" свое первоначальное предложение в размере 75 миллионов евро плюс бонусные 5 миллионов евро.



Басанович прилетел в Лейпциг из Оксфорда в субботу днем, завершив оформление перехода другого клиента в "Оксфорд Юнайтед" на правах аренды. Вечером того же дня, после предсезонного товарищеского матча клуба Бундеслиги с "Аталантой", состоялись встречи. Один из представителей индустрии охарактеризовал Шешко как "дело всей жизни" Басановича, учитывая важность как клиента.



Предложение "Ньюкасла" было сочтено клубом Бундеслиги недостаточным, хотя и не было отвергнуто сразу, и переговоры продолжились.



Некоторые люди, знакомые с этим вопросом, считают, что, предложив пакет на общую сумму 85 миллионов евро, "Ньюкасл" удовлетворил запросы "РБ Лейпциг", и соглашение между клубами могло быть достигнуто быстро, но затем вмешался "Юнайтед" и изменил параметры переговоров.



Однако руководители клуба с "Олд Траффорд" все же не стали направлять первоначальное предложение, поскольку ждали четкого указания от представителей Шешко, что именно они являются его предпочтительным местом назначения для Беньямина.



Те, кто знаком со стратегией "Юнайтед" в переговорах, говорят, что они надеялись, будто Шешко поступит так же, как Мбемо с "Брентфордом", дав четко понять своему клубу, что он хочет отправиться только на "Олд Траффорд". Это позволило бы вести переговоры о цене без давления со стороны конкурентов.



Эта ясность в конечном итоге наступила, но не раньше, чем "Ньюкасл" получил от лагеря Шешко подтверждение, что он готов перейти в их клуб. Позитивные переговоры в понедельник — день, когда Рубен работал над сделкой на полную мощность — закончились улучшенным предложением от "сорок" в размере не менее 80 миллионов евро. По их словам, они сделали все, что могли.



Однако на "Олд Траффорд" сохранялась уверенность. Руководство считало, что сделка с "Ньюкаслом" уже была бы заключена, если бы Шешко предпочел их клуб. Первоначальное предложение "Юнайтед" в размере 75 миллионов евро плюс 10 миллионов евро в виде дополнительных выплат было окончательно представлено во вторник утром.



Позже в тот же день "Ньюкасл" согласовал с "РБ Лейпциг" первоначальную сумму в размере 82.5 млн. евро плюс 2.5 млн. евро в виде дополнительных выплат. Однако вскоре всем сторонам стало ясно, что Шешко предпочитает "Юнайтед".



Харгривз и Вивель провели следующие дни в Лейпциге, завершая сделку. Переговоры между двумя клубами были охарактеризованы как профессиональные и завершились всего за несколько дней, что резко контрастирует с переговорами с "Брентфордом" по поводу Мбемо.



В четверг днем было достигнуто соглашение на сумму 76.5 млн евро плюс дополнительные 8.5 млн евро — гарантированная сумма на 6 млн. евро ниже той, о которой договорился "Ньюкасл", хотя общая сумма все равно составила 85 млн. евро.



Внутри своего клуба "Юнайтед" оценивал Шешко примерно в 75 млн. фунтов. Некоторые люди, знакомые с этим вопросом, считают, что клуб был бы готов предложить 79 млн. фунтов, которые "Ливерпуль" выделил на подписание Экитике. Потенциальные расходы в размере 73.7 млн. фунтов по-прежнему значительны, но ниже обеих этих цифр.



Между тем, официальные лица "Ньюкасла" были огорчены. Несмотря на то, что они "боролись изо всех сил" и получили признаки того, что Шешко можно убедить, всегда были опасения, что в конечном итоге он предпочтет отправиться в Манчестер, оставляя ощущение, что их интерес только повысил требования Шешко по зарплате. Поскольку будущее Исака по-прежнему неясно, это вернуло их к исходной точке.



В каком клубе Шешко мог бы заработать больше, является предметом спора. Говорят, что зарплата словенского игрока находится в пределах существующей структуры "Юнайтед". Источники на "Олд Траффорд" утверждают, что он не зарабатывает больше, чем ему предлагал "Ньюкасл".



Это оспаривается на "Сент-Джеймс Парк", где осведомленные люди утверждают, что их предложение было равным или значительно ниже предложения "Юнайтед". Другие уверяют, что структура заработной платы "Ньюкасла" не позволяла им предлагать гораздо больше, чем 200,000 фунтов в неделю, включая бонусы.



В любом случае, стоит отметить, что контракты большинства игроков "Юнайтед" подлежат сокращению на 25% в сезоны, проведенные вне Лиги Чемпионов.



Другие факторы — вроде неопределенности насчет будущего Исака — не помогли "Ньюкаслу". Напротив, Шешко может быть уверен, что прибыл на "Олд Траффорд" в качестве первого выбора. "Юнайтед" по-прежнему готов продать Расмуса Хейлунда, который доступен за 30-40 миллионов фунтов, хотя и не входит в так называемую "команду на выход", которая в настоящее время находится в изгнании у Рубена Аморима.



Достигнут прогресс в деле ухода Алехандро Гарначо, начались переговоры с "Челси", а аренда Маркуса Рэшфорда в "Барселону" облегчила зарплатную ведомость, но попытки собрать 150 миллионов фунтов за счет продаж этих непопулярных игроков пока не принесли никаких доходов.



Считалось, что продажи будут иметь решающее значение перед дальнейшими подписаниями, хотя ранее летом были проведены внутренние обсуждения, чтобы выяснить, возможно ли сначала подписать еще одного нового игрока, помимо Куньи и Мбемо. Попытка заполучить Экитике также показала, что при необходимости деньги найти можно.



Результаты третьего квартала финансового года 2023/24 показали, что по состоянию на конец апреля руководство "Олд Траффорд" могло занять еще 140 миллионов фунтов в рамках существующих возобновляемых кредитных линий. Говорят, что сэр Джим Рэтклифф в прошлом неохотно пользовался этими линиями, считая их сродни кредитной карточной задолженности, но летом прошлого года было санкционировано заимствование на 100 миллионов фунтов.



После позора, связанного с самым низким результатом в Премьер-Лиге и неудачей с попаданием в еврокубки, для "Юнайтед" стали очень важны результаты ближайшего сезона. Статус Аморима в этом сезоне находится под угрозой, как и статус Беррада и Уилкокса. Рэтклифф, со своей стороны, не хочет терять время в ожидании успеха на поле. "Сейчас или никогда", — как сказал один из сотрудников.



Но уже принятое решение о потенциальных тратах в размере более 200 миллионов фунтов является явным одобрением Аморима, Беррада и Уилкокса, а также признаком того, что руководство "Юнайтед" понимает, что просто не может допустить повторения прошлого сезона. В лице Шешко они, наконец-то, обрели своего нападающего, и " дьяволы", возможно, еще не закончили с приобретениями этим летом.



Максим Загребин, по мотивам материалов The Athletic, специально для FAPL.ru