"Челси" продал Вейгу в "Вильярреал"

Ренату Вейга Испанский "Вильярреал" завершил приобретение защитника "Челси" Ренату Вейги.

Будучи купленным у "Базеля" за 12 миллионов фунтов год назад, сейчас Вейга покинул "Челси" за 26 млн. фунтов. Контракт Ренату с "Вильярреалом" рассчитан до 2032 года.

"Челси" также получил право на долю от последующей перепродажи игрока "Вильярреалом", и эта доля, по слухам, составляет 40 процентов от чистой прибыли клуба Ла Лиги.

22-летний португалец сыграл 18 матчей за "Челси" в первой половине прошлого сезона, на вторую отправившись в аренду в "Ювентус", где провел еще 15 поединков.




Дата 22.08.2025 17:00

  paroljlogin7237 22.08.2025 17:28
    На самом деле интересно к чему такая бизнес модель приведёт Челси.
    Тут чистыми +&#163;14 миллионов за год + потенциально ещё могут отсыпать. С другой стороны, мудрик или из свежих фофана &#163;75 миллионов + личка &#163;70 миллионов. Пока что как по мне так слишком большие риски.

    (ответить)

  quavo 22.08.2025 17:16
    Роотуррк уже посчитал все, бонусы послед продажу, можете быть спокойны

    (ответить)

  gidro-met 22.08.2025 17:11
    Челси если че и - сам же его может выкупить за 40% лоупрайс.. ехехех



    +26 мультов к балансу на момент .

    Симонса уже пакуют

    (ответить)

  chelsea88 22.08.2025 17:09
    Вырастет в топ-игрока

    (ответить)

  sellman 22.08.2025 17:08
    Вопросы к бизнескарси есть? мм? ММММ???

    Лучшие!

    (ответить)

