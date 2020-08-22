"Челси" продал Вейгу в "Вильярреал"
Испанский "Вильярреал" завершил приобретение защитника "Челси" Ренату Вейги.
Будучи купленным у "Базеля" за 12 миллионов фунтов год назад, сейчас Вейга покинул "Челси" за 26 млн. фунтов. Контракт Ренату с "Вильярреалом" рассчитан до 2032 года.
"Челси" также получил право на долю от последующей перепродажи игрока "Вильярреалом", и эта доля, по слухам, составляет 40 процентов от чистой прибыли клуба Ла Лиги.
22-летний португалец сыграл 18 матчей за "Челси" в первой половине прошлого сезона, на вторую отправившись в аренду в "Ювентус", где провел еще 15 поединков.
Последние комментарии:
На самом деле интересно к чему такая бизнес модель приведёт Челси.
Тут чистыми +£14 миллионов за год + потенциально ещё могут отсыпать. С другой стороны, мудрик или из свежих фофана £75 миллионов + личка £70 миллионов. Пока что как по мне так слишком большие риски.
Роотуррк уже посчитал все, бонусы послед продажу, можете быть спокойны
Челси если че и - сам же его может выкупить за 40% лоупрайс.. ехехех
+26 мультов к балансу на момент .
Симонса уже пакуют
Вырастет в топ-игрока
Вопросы к бизнескарси есть? мм? ММММ???
Лучшие!
