"Челси" продал Вейгу в "Вильярреал"

Испанский "Вильярреал" завершил приобретение защитника "Челси" Ренату Вейги.

Будучи купленным у "Базеля" за 12 миллионов фунтов год назад, сейчас Вейга покинул "Челси" за 26 млн. фунтов. Контракт Ренату с "Вильярреалом" рассчитан до 2032 года.



"Челси" также получил право на долю от последующей перепродажи игрока "Вильярреалом", и эта доля, по слухам, составляет 40 процентов от чистой прибыли клуба Ла Лиги.



22-летний португалец сыграл 18 матчей за "Челси" в первой половине прошлого сезона, на вторую отправившись в аренду в "Ювентус", где провел еще 15 поединков.