Светская хроника за четверг

"Арсенал" задумывается о покупке Моргана Роджерса. "Ливерпуль" сражается за Натана Коллинса. "Челси" могут исключить из Лиги Чемпионов. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за четверг.

"Арсенал" обдумывает приобретение нападающего "Астон Виллы" Моргана Роджерса, но бирмингемский клуб хочет за свою звезду 80 миллионов фунтов. (The Sun)



"Марсель" проявил интерес к защитнику "Ливерпуля" Костасу Цимикасу. (Footmercato)



"Ливерпуль" и "Тоттенхэм" сражаются за защитника "Брентфорда" Натана Коллинса. (Caught Offside)



"Ювентус" поспорит с дортмундской "Боруссией" за полузащитника "Челси" Кэрни Чуквуэмеку. (Ben Jacobs)



"Фулхэм" проявляет интерес к вингеру "Челси" Рахиму Стерлингу, но в данный момент сделка выглядит маловероятно. (Sky Sports)



"Фулхэм" возобновил переговоры о покупке вингера "Шахтера" Кевина. Сам игрок открыт к переходу в лондонский клуб. (Sky Sports)



"Фулхэм" может сделать предложение по ивуарийскому вингеру "Ковентри" Марсьялю Годо. (Sky Sports)



"Тоттенхэм" был готов включить своего нападающего Ришарлисона в сделку по приобретению вингера "Кристал Пэлас" Эберечи Эзе. (Sky Sports)



"Ноттингем Форест" работает над возвращением правого защитника "Астон Виллы" Мэтти Кэша. (The Guardian)



Правый защитник "Севильи" Хосе Анхель Кармона стал целью для "Форест". (Sky Sports)



Другое



"Челси" рискует быть исключенным из Лиги Чемпионов и нуждается в продаже ряда игроков, чтобы не нарушить правила ФФП УЕФА. (Daily Mail)



Звезда "Челси" Коул Палмер не может зарегистрировать торговую марку со своим именем из-за конфликта с французским шато Пальмер, которое продает вино по 750 фунтов за бутылку. (The Sun)



Семейство Глэйзеров может заставить сэра Джима Рэтклиффа продать свои акции, если получит предложение о покупке "Манчестер Юнайтед". (The Sun)