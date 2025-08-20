Светская хроника за среду

"Ливерпуль" предложит 130 миллионов фунтов за Александера Исака. "Ноттингем Форест" покупает Дугласа Луиса. Маркуса Рэшфорда прозвали "Сладеньким" в "Барселоне" Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за среду.

На следующей неделе "Ливерпуль" предложит рекордные для английского футбола 130 миллионов фунтов за нападающего "Ньюкасла" Александера Исака. Также "красные" надеются купить капитана "Кристал Пэлас" Марка Гехи за 35 млн. фунтов. (The Sun)



"Челси" предлагает своего нападающего Николаса Джексона другим клубам по цене минимум в 60 млн. фунтов. (Daily Mirror)



Защитник "Челси" Аксель Дисаси вызывает интерес у клубов из Италии. (The Telegraph)



"Челси" отклонил предложение "Вест Хэма" по полузащитнику Андрею Сантосу. (The Guardian)



Защитник "Сити" Мануэль Аканджи интересен "Галатасараю". (ESPN)



"Ньюкасл" проявляет серьезный интерес к нападающему "Вулверхэмптона" Йоргену Ларсену. (The Athletic)



"Ньюкасл" не готов заплатить более 40 млн. фунтов за нападающего Йоана Висса, но "Брентфорд" требует в полтора раза больше. (Northern Echo)



"Тоттенхэм" рассматривает атакующего полузащитника "Монако" Магнеса Аклиуша в качестве более доступной альтернативы Савиньо из "Манчестер Сити". (The Independent)



"Пэлас" стал очередным клубом, проявившим интерес к вингеру "Саутгемптона" Тайлеру Диблингу. (talkSPORT)



Полузащитник "Ювентуса" Дуглас Луис направляется в "Ноттингем Форест". (Tuttosport)



Луис обойдется "Форест" в 25 млн. фунтов. (Ben Jacobs)



"Лидс" покупает нападающего "Милана" Ноа Окафора за 18.4 млн. фунтов. (Sky Sports Italy)



"Вулверхэмптон" и "Вест Хэм" хотят полузащитника "Барселоны" Марка Касадо. (Marca)



Полузащитник "Вест Хэма" Эдсон Альварес направляется в "Фенербахче". (Sky Sports)



"Аталанта" отчаялась переманить нападающего "Фулхэма" Родриго Муниса. (Sky Sports)



Другое



Защитник "Арсенала" Бен Уайт может уже в следующем месяце вернуться в сборную Англии. (Daily Mirror)



Директор академии "Брентфорда" Стив Торпи перейдет на аналогичную должность в "Юнайтед". (Manchester Evening News)



Голкипер "Флуминенсе" Фабио сыграл свой 1,391-й матч в карьере, чем побил мировой рекорд легендарного Питера Шилтона. (BBC)



Арендованный у "Юнайтед" нападающий Маркус Рэшфорд получил прозвище в "Барселоне" — "Сладенький". (SPORT)