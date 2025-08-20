"Ньюкасл" ответил Исаку

"Ньюкасл" отреагировал на заявление Александера Исака, сообщив, что никогда не обещал отпустить своего нападающего этим летом.

Во вторник вечером Исак разразился гневным заявлением, обвинив "Ньюкасл" в нарушении обещаний и подтвердив свое желание уйти.



Ответ "Ньюкасла" взбунтовавшемуся игроку не заставил себя ждать. "Сороки" дали понять Исаку, что тот никуда не уйдет.



"Мы с разочарованием узнали о сообщении, опубликованном Александером Исаком в социальной сети этим вечером. В ответ мы бы хотели прояснить, что Алекс по-прежнему связан контрактом, и официальные лица клуба никогда не давали никаких обещаний о том, что Алекс может покинуть "Ньюкасл" этим летом".



"Мы хотим сохранить своих лучших игроков, но мы также понимаем, что у игроков есть свои собственные желания, и мы прислушиваемся к этому".



"Как было объяснено Алексу и его представителям, мы всегда должны учитывать лучшие интересы "Ньюкасла", команды и наших болельщиков во всех наших решениях, и мы дали ясно понять, что условия для продажи этим летом не выполнены. Мы не ожидаем, что эти условия будут выполнены".



"Это гордый футбольный клуб с богатыми традициями, и мы стремимся сохранить семейную атмосферу. Алекс остается частью нашей семьи, и мы будем рады принять его обратно, когда он будет готов воссоединиться со своими партнерами по команде", — говорится в заявлении "Ньюкасла".