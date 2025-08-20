Исак обвинил "Ньюкасл" в нарушении обещаний
Нападающий Александер Исак обрушился с критикой на "Ньюкасл", обвинив свой клуб в нарушении обещаний.
Как и ожидалось, Исак не приехал на торжественную церемонию вручения наград Ассоциации профессиональных футболистов (PFA) во вторник вечером, хотя Александер был номинирован на звание Игрока Года и попал в символическую сборную Премьер-Лиги.
Пока PFA вручала свои награды, Исак опубликовал в социальной сети заявление, подвергнув критике "Ньюкасл", который блокирует его переход в "Ливерпуль".
"Я не присутствую на церемонии сегодня вечером. Учитывая все происходящее, я не чувствую правильным быть там".
"Я довольно долго хранил молчание, пока другие говорили. Молчание позволило людям выдвинуть свою версию событий, хотя они и знали, что она не отражает вещи, которые были сказаны и согласованы за закрытыми дверьми".
"Реальность такова, что были даны обещания, и клуб давно знает мою позицию. Делать вид, что эти нюансы возникли только сейчас, лишь вводит в заблуждение".
"Когда обещания нарушены и доверие утрачено, отношения не могут продолжаться. Так обстоят дела для меня прямо сейчас, и поэтому перемены в лучших интересах всех, не только меня", — гласит заявление Исака.
