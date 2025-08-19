Мохамед Салах — Игрок Года по версии PFA

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах был признан лучшим игроком в 2025 году по версии Ассоциации профессиональных футболистов (Professional Footballers' Association).

Салах сыграл ключевую роль в завоевании "Ливерпулем" титула Премьер-Лиги в прошлом сезоне, забив 29 голов и отдав 18 результативных передач. Мохамед стал как лучшим бомбардиром английского первенства, так и его лучшим ассистентом.



Коллеги футболисты по достоинству оценили успехи Салаха, признав того лучшим. В голосовании 33-летний египтянин опередил своего партнера по "Ливерпулю" Алексиса Макаллистера, а также Бруну Фернандеша из "Манчестер Юнайтед", Александера Исака из "Ньюкасла", Коула Палмера из "Челси" и Деклана Райса из "Арсенала".



Это уже третья подобная награда в коллекции Салаха, который прежде признавался лучшим по версии PFA после сезонов 2017/18 и 2021/22. Мохамед — первый, кому удался такой хет-трик.



Молодым Игроком Года был признан нападающий "Астон Виллы" Морган Роджерс, опередив Милоша Керкеза, Дина Хейсена, Майлса Льюис-Скелли, Итана Нванери и Лиама Делапа.



А голкиперу Джеймсу Траффорду, который этим летом вернулся в "Манчестер Сити" из "Бернли", досталось звание Игрока Года в Чемпионшипе.



Символическая сборная Премьер-Лиги в 2025 году по версии PFA



Матц Сельс ("Ноттингем Форест") — Вильям Салиба ("Арсенал"), Виргил Ван Дейк ("Ливерпуль"), Габриэль Магальяэс ("Арсенал"), Милош Керкез ("Борнмут" / "Ливерпуль") — Деклан Райс ("Арсенал"), Райан Гравенберх ("Ливерпуль"), Алексис Макаллистер ("Ливерпуль") — Мохамед Салах ("Ливерпуль"), Александер Исак ("Ньюкасл"), Крис Вуд ("Ноттингем Форест")



