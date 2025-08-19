"Вулверхэмптон" приобрел Тчатчуа
Правый защитник итальянской "Вероны" Джексон Тчатчуа перешел в "Вулверхэмптон" по сделке стоимостью 10.8 млн. фунтов.
23-летний Тчатчуа, также способный сыграть вингбека, заключил с "Вулверхэмптоном" контракт до 2030 года с опцией продления на 12 месяцев.
Тчатчуа родился в Бельгии и свою карьеру начинал в "Шарлеруа", в 2023 году отправившись в аренду в "Верону", которая затем его выкупила.
В прошлом сезоне Тчатчуа забил два гола и отдал три результативные передачи в 37 матчах за "Верону", а также был признан самым быстрым в Серии А игроком, развив скорость в 36.3 км/ч.
Добавим, на международном уровне Тчатчуа представляет сборную Камеруна.
