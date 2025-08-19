Адарабиойо вернется к тренировкам на этой неделе

Защитник "Челси" Тосин Адарабиойо избежал серьезной травмы и уже на этой неделе вернется к тренировкам.

Напомним, Адарабиойо пропустил ничью 0:0 против "Кристал Пэлас" в первом туре Премьер-Лиги, а главный тренер "Челси" Энцо Мареска объяснил отсутствие Тосина "проблемой физического характера".



У болельщиков "Челси" появились опасения, что Адарабиойо может повторить судьбу Леви Колуилла, который разорвал крестообразные связки колена на тренировке и выбыл на большую часть сезона 2025/26.



Однако Evening Standard утверждает, что в случае с Адарабиойо все обошлось. Тосин не смог завершить тренировку в прошлую субботу, поэтому в качестве предосторожности было решено не использовать его против "Пэлас" на следующий день.



Адарабиойо остается под наблюдением, и его участие в матче против "Вест Хэма" в ближайшую пятницу находится под вопросом, однако план состоит в том, что уже на этой неделе 27-летний защитник возобновит тренировки, и возвращение на футбольное поле не заставит себя ждать.