Мареска обеспокоен травмой Адарабиойо

Наставник "Челси" Энцо Мареска выразил обеспокоенность насчет травмы защитника Тосина Адарабиойо.

В преддверии старта нового сезона Премьер-Лиги Мареска открыто просил купить ему защитника, ссылаясь на разрыв крестообразных связок колена Леви Колуилла.



Однако беда не приходит одна. Вслед за Колуиллом в лазарет "Челси" загремел Адарабиойо, и после 0:0 против "Кристал Пэлас" Мареска признался, что не знает, насколько серьезна травма Тосина.



"У него проблема физического характера. Мы не знаем, как долго он будет отсутствовать. Уэс (Фофана) был в запасе, но лишь для того, чтобы побыть с командой. Мы не планировали давать ему минут".



"Надеюсь, в следующем матче мы начнем давать минуту Уэсу", — цитирует Мареску Evening Standard.