Светская хроника за вторник

Андре Онана может вернуться в "Интер". Дуглас Луис договорился с "Ноттингем Форест". Кристиан Ромеро стал самым высокооплачиваемым игроком "Тоттенхэма". Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за вторник.

"Бавария" продолжает переговоры насчет нападающего "Челси" Кристофера Нкунку. Немецкий клуб хочет взять игрока в аренду, "синие" допускают лишь постоянный трансфер. (Fabrizio Romano)



Переход атакующего полузащитника "РБ Лейпциг" Хави Симонса в "Челси" находится под вопросом. (talkSPORT)



"Манчестер Юнайтед" отложил покупку центрального защитника на 2026 год. (Givemesport)



"Интер" задумывается о возвращении голкипера "Юнайтед" Андре Онана. (The Sun)



ПСЖ хочет 35-43 миллионов фунтов за голкипера Джанлуиджи Доннаруммы, насчет которого "Манчестер Сити" и "Юнайтед" пока не обращались. (Sky Sports)



"Галатасарай" продолжает переговоры о покупке голкипера "Сити" Эдерсона. Сам игрок хочет перейти в турецкий клуб. (Fabrizio Romano)



"Галатасарай" обратился к "Сити" насчет защитника Мануэля Аканджи. (Fabrizio Romano)



"Арсенал" хочет приобрести левого вингера, но сперва должен кого-нибудь продать. (Daily Mirror)



Полузащитник "Ювентуса" Дуглас Луис договорился с "Ноттингем Форест". (Corriere dello Sport)



"Кристал Пэлас" нацелился на нападающего "Вулверхэмптона" Хвана Хи Чхана. (The Sun)



"Ньюкасл" готовит новое предложение по нападающему "Брентфорда" Йоану Висса. (The Sun)



"Астон Вилла" добавила нападающего "Челси" Николаса Джексона в шорт-лист своих целей. (Sky Sport Germany)



Бывший нападающий "Лестера" Джейми Варди собирается перейти в "Селтик". (The Sun)



Также Варди вызывает интерес у "Наполи". (Daily Mail)



Экс-полузащитник "Ливерпуля" и "Арсенала" Алекс Окслейд-Чемберлен стал целью для "Бирмингема". (Daily Mirror)



"Лидс" близок к приобретению нападающего "Милана" Ноа Окафора за 17 млн. фунтов. (Sky Sport Germany)



"Фенербахче" начал переговоры о покупке полузащитника "Вест Хэма" Эдсона Альвареса, который также интересен двум другим клубам. (Fabrizio Romano)



Другое



Защитник Кристиан Ромеро стал самым высокооплачиваемым игроком "Тоттенхэма" после подписания нового четырехлетнего контракта. (The Telegraph)



Нападающий "Ньюкасл" Александер Исак пропустит церемонию вручения наград PFA во вторник вечером. (Sky Spors)



Нападающий Виктор Дьекереш будет штатным пенальтистом "Арсенала" в этом сезоне, подвинув Мартина Эдегора и Букайо Сака. (Daniel Kristoffersson)



Бывший игрок "Челси" Лассана Диарра собирается отсудить у ФИФА 56 млн. фунтов в качестве компенсации за признанные незаконными правила, ограничивающие трансферы. (The Guardian)



ФИФА хочет проводить клубный Чемпионат Мира каждые два года, а не четыре после 2029. (The Guardian)



"Лидс" расширит свой стадион "Элланд Роуд" с 38,000 до 53,000 мест. (The Sun)