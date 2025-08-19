"Челси" продвигается в переговорах по Гарначо

"Челси" продвигается в переговорах с "Манчестер Юнайтед" о покупке вингера Алехандро Гарначо.

По информации журналиста Фабрицио Романо, в предыдущие 48 часов Гарначо отверг запрос "Баварии". Алехандро рассматривает только вариант с "Челси".



"Челси" попросил Гарначо запастись терпением и к настоящему моменту добился ощутимого прогресса в переговорах с "Юнайтед" — боссы двух клубов Премьер-Лиги находятся в прекрасных отношениях и настроены оптимистично насчет заключения сделки.



Более того, как утверждает talkSPORT, 21-летний аргентинец уже сказал своим друзьям, что переходит в "Челси".



Добавим, изначально "Юнайтед" оценивал Гарначо в 50 миллионов фунтов, однако с высокой вероятностью "красные дьяволы" пойдут на уступки.