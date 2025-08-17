"Арсенал" увозит три очка от МЮ, несмотря на посредственную игру
Быстрый гол Риккардо Калафьори обеспечил "Арсеналу" победу 0:1 в гостях у "Манчестер Юнайтед" при довольно скверной игре.
Наставник "красных дьяволов" Рубен Аморим устроил дебют в старте для Матеуса Куньи и Бриана Мбемо. Беньямин Шешко начал матч в запасе.
У "канониров" дебютировали с первых минут Мартин Субименди и Виктор Дьекереш.
Хозяева обнадеживающим образом начали матч, но уже на 14-й минуте пропустили. Мартин Эдегор подал угловой, а Алтай Байындыр из-за борьбы с соперником не смог нормально выбить мяч, и Риккардо Калафьори буквально внес головой снаряд в ворота — 0:1.
Вскоре "Юнайтед" пришел в себя и вновь принялся ходить вперед. Лучший момент у "дьяволов" имел Патрик Доргу, отметившись дальним ударом в штангу. Также опасно пробивал Кунья, но Давид Райя отвел угрозу от своих ворот.
Во втором тайме "Арсенал" по-прежнему был сосредоточен на игре вторым номером, а ближе к концу матча принялся откровенно тянуть время, не брезгуя мелким фолом. "Юнайтед" практически не им моментов, за исключением отраженного Райей удара Мбемо головой.
"Арсенал" забил быстрый гол, после чего отдал инициативу сопернику. Больше "канониры" ничего не показали в атаке, но их запас прочности в обороне оказался слишком велик, чтобы "Юнайтед" отыгрался.
"Манчестер Юнайтед" — "Арсенал". Отчет о матче
17.08.2025 20:30
Последние комментарии:
Напоминаю мертвейший МЮ прошлого сезона забирал очки у Сити Челси и Ливерпуля с Арсеналом, и в этом сезоне заберёт не мало учитывая какую атаку они подписали. В Целом странный матч получился, нервы первого тура и мягкий судья который ничего не свистел сделали игру рваной и хаотичной. Команды больше бились чем играли в футбол. Думаю МЮ заслужил хотя бы ничью, но для старта сезона и так сойдёт, победа есть победа. Старт сезона для Арсенала очень тяжелым получается учитывая с кем играем, после Лидса впереди Ливерпуль,Форест,Сити и Ньюкасл, игры будут интересные.
Тяжелая игра ..Мадауке и Дьякереш не очень отыграли ..как в целом и вся атака кроме Эдегора ..в защите более-менее ..пойдет для первого матча, особенно на этом стадионе, должны еще набрать форму
..МЮ поинтересней смотрелся, их новички Мбемо и Кунья хорошо отыграли ..усилили походу команду
..судья много позволял игрокам МЮ
МЮ неплох был по сравнению с прошлым сезоном, счёт не по игре. Кунья и Мбембо пока самые лучшие новички в атаке, даром, что с опытом в АПЛ. Чего не скажешь про Мадуэке, чел вышел на поле, пару раз что-то пробежался и растворился. Мб потму, что Арсеналу больше приходилось обороняться, чем думать об атаке. Шешко слишком мало дали поиграть, хз что за фрукт, Дьякерешу ещё пивыкать и привыкать.
пиздец конечно, столько сезонов тратить на покупки для Артеты, чтобы парковать автобус на траффорде против мёртвого МЮ, нахуй я этих немощей в прогнозе на первое место поставил
Бруно кстати среди скумского мусора смотрелся лучшим за столь долгое время, а как появились нормальные игроки, так сразу заметно стало, что он такое же гомно. Скум еще пожалеет, что не продали его арабам за дофига
не понимаю почему жалуются на не справедливую победу Арсенала...
Арсенал приближает Аморима к получению неустойки и приход в мю норм тренера
Арсенал забил с нарушением, только даун будет спорить)
12 Челси 1 1
Пока команды далеки от своей лучшей формы - выигрывают более сыгранные тактически коллективы
сухарик на ОТ чиназис сюда
баяндырь лажанут, Райя в схожей ситуация попал по мячу и дал леща кому-то из мю
доминаторы второго места в этом году не доберутся до него... это просто стало еще более мерзким.
Естественно такие голы нельзя засчитывать, Арсенал приручил судейский корпус к таким розыгрышам , как будто. Не понимаю, почему всей командой не протестовали и не заставили этого лысого
уебана посмотреть повтор лично. Манкунианцы не заслуживали поражения.
Впервые за долгое время не больно после поражения. После безяйцевого футбола лысого наконец-то заметен характер у команды и работающий тактический рисунок. Жаль, что не забили. Но судья объективно слабо отработал. Мог как-минимум в нескольких эпизодах обратиться в VAR. А так Аморим дал надежду, что сможет выправить ситуацию. Всех "манков" с началом сезона!
Моль квадратная съебалась латать свою дырявую дупу.
Как будто Доннарумма + Балеба сделают этот МЮ явным претендентом на топ-4. Только несколько поправок стоит сделать в стартовом сочетании. С созиданием нет проблем, но Кунья + Мбемо + Бруну + Маунт - это слишком. Вместо одного Шешко в старте (уж очень не хватает завершителя, это бросалось в глаза) , а вместо второго хорошего полузащитника с физухой , который мастер в оборонительных действиях (тот же Балеба условно). Одного Каземиро оставлять на такой мощный центр соперника глупо. Но по этой игре было видно, что МЮ достаточно хорош. А ведь они имеют в распоряжении ещё Санчо, Гарначо и Антони. Жаль , что Аморим не рассчитывает хоть на кого-то из них.
Говорят, зеропуки до сих пор горят от ничьи двух их ебырей.
Это было больно смотреть, особенно второй тайм. Артета рискует при таком счете автобус парковать, но на этот раз сработало. Юнайтед еще отнимет очки у топчиков)
вратаришку же держали-толкали, угловой грязноват,
с другой стороны манки ушами хлопали, вместо помощи турку.
и не возмущались даже после банки
Пошло нытье blea blea blea
С победой!
