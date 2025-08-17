"Арсенал" увозит три очка от МЮ, несмотря на посредственную игру

Быстрый гол Риккардо Калафьори обеспечил "Арсеналу" победу 0:1 в гостях у "Манчестер Юнайтед" при довольно скверной игре.

Наставник "красных дьяволов" Рубен Аморим устроил дебют в старте для Матеуса Куньи и Бриана Мбемо. Беньямин Шешко начал матч в запасе.



У "канониров" дебютировали с первых минут Мартин Субименди и Виктор Дьекереш.



Хозяева обнадеживающим образом начали матч, но уже на 14-й минуте пропустили. Мартин Эдегор подал угловой, а Алтай Байындыр из-за борьбы с соперником не смог нормально выбить мяч, и Риккардо Калафьори буквально внес головой снаряд в ворота — 0:1.



Вскоре "Юнайтед" пришел в себя и вновь принялся ходить вперед. Лучший момент у "дьяволов" имел Патрик Доргу, отметившись дальним ударом в штангу. Также опасно пробивал Кунья, но Давид Райя отвел угрозу от своих ворот.



Во втором тайме "Арсенал" по-прежнему был сосредоточен на игре вторым номером, а ближе к концу матча принялся откровенно тянуть время, не брезгуя мелким фолом. "Юнайтед" практически не им моментов, за исключением отраженного Райей удара Мбемо головой.



"Арсенал" забил быстрый гол, после чего отдал инициативу сопернику. Больше "канониры" ничего не показали в атаке, но их запас прочности в обороне оказался слишком велик, чтобы "Юнайтед" отыгрался.



"Манчестер Юнайтед" — "Арсенал". Отчет о матче