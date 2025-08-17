"Арсенал" увозит три очка от МЮ, несмотря на посредственную игру

Риккардо Калафьори Быстрый гол Риккардо Калафьори обеспечил "Арсеналу" победу 0:1 в гостях у "Манчестер Юнайтед" при довольно скверной игре.

Наставник "красных дьяволов" Рубен Аморим устроил дебют в старте для Матеуса Куньи и Бриана Мбемо. Беньямин Шешко начал матч в запасе.

У "канониров" дебютировали с первых минут Мартин Субименди и Виктор Дьекереш.

Хозяева обнадеживающим образом начали матч, но уже на 14-й минуте пропустили. Мартин Эдегор подал угловой, а Алтай Байындыр из-за борьбы с соперником не смог нормально выбить мяч, и Риккардо Калафьори буквально внес головой снаряд в ворота — 0:1.

Вскоре "Юнайтед" пришел в себя и вновь принялся ходить вперед. Лучший момент у "дьяволов" имел Патрик Доргу, отметившись дальним ударом в штангу. Также опасно пробивал Кунья, но Давид Райя отвел угрозу от своих ворот.

Во втором тайме "Арсенал" по-прежнему был сосредоточен на игре вторым номером, а ближе к концу матча принялся откровенно тянуть время, не брезгуя мелким фолом. "Юнайтед" практически не им моментов, за исключением отраженного Райей удара Мбемо головой.

"Арсенал" забил быстрый гол, после чего отдал инициативу сопернику. Больше "канониры" ничего не показали в атаке, но их запас прочности в обороне оказался слишком велик, чтобы "Юнайтед" отыгрался.

"Манчестер Юнайтед" — "Арсенал". Отчет о матче




Метки Арсенал, Манчестер Юнайтед, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 17.08.2025 20:30

Количество просмотров Просмотров: 2764

  1. fantasy-arsenal 17.08.2025 21:30 # fantasy-arsenal
    Напоминаю мертвейший МЮ прошлого сезона забирал очки у Сити Челси и Ливерпуля с Арсеналом, и в этом сезоне заберёт не мало учитывая какую атаку они подписали. В Целом странный матч получился, нервы первого тура и мягкий судья который ничего не свистел сделали игру рваной и хаотичной. Команды больше бились чем играли в футбол. Думаю МЮ заслужил хотя бы ничью, но для старта сезона и так сойдёт, победа есть победа. Старт сезона для Арсенала очень тяжелым получается учитывая с кем играем, после Лидса впереди Ливерпуль,Форест,Сити и Ньюкасл, игры будут интересные.

    (ответить)

  2. aliluya-nn 17.08.2025 21:05 # aliluya-nn
    Тяжелая игра ..Мадауке и Дьякереш не очень отыграли ..как в целом и вся атака кроме Эдегора ..в защите более-менее ..пойдет для первого матча, особенно на этом стадионе, должны еще набрать форму
    ..МЮ поинтересней смотрелся, их новички Мбемо и Кунья хорошо отыграли ..усилили походу команду
    ..судья много позволял игрокам МЮ

    (ответить)

  3. sausage 17.08.2025 21:02 # sausage
    МЮ неплох был по сравнению с прошлым сезоном, счёт не по игре. Кунья и Мбембо пока самые лучшие новички в атаке, даром, что с опытом в АПЛ. Чего не скажешь про Мадуэке, чел вышел на поле, пару раз что-то пробежался и растворился. Мб потму, что Арсеналу больше приходилось обороняться, чем думать об атаке. Шешко слишком мало дали поиграть, хз что за фрукт, Дьякерешу ещё пивыкать и привыкать.

    (ответить)

  4. amirhan-gurazhev 17.08.2025 21:01 # amirhan-gurazhev
    пиздец конечно, столько сезонов тратить на покупки для Артеты, чтобы парковать автобус на траффорде против мёртвого МЮ, нахуй я этих немощей в прогнозе на первое место поставил

    (ответить)

  5. tigerpool 17.08.2025 20:56 # tigerpool
    Бруно кстати среди скумского мусора смотрелся лучшим за столь долгое время, а как появились нормальные игроки, так сразу заметно стало, что он такое же гомно. Скум еще пожалеет, что не продали его арабам за дофига

    (ответить)

  6. memfis63 17.08.2025 20:52 # memfis63
    не понимаю почему жалуются на не справедливую победу Арсенала...
    Арсенал приближает Аморима к получению неустойки и приход в мю норм тренера

    (ответить)

  7. amirhan-gurazhev 17.08.2025 20:48 # amirhan-gurazhev
    Арсенал забил с нарушением, только даун будет спорить)

    (ответить)

  8. bembo 17.08.2025 20:47 # bembo
    12 Челси 1 1

    Источник: https://fapl.ru/posts/116636/?c=1#c8091655

    (ответить)

  9. gidro-met 17.08.2025 20:43 # gidro-met
    Пока команды далеки от своей лучшей формы - выигрывают более сыгранные тактически коллективы

    (ответить)

  10. memfis63 17.08.2025 20:41 # memfis63
    сухарик на ОТ чиназис сюда

    баяндырь лажанут, Райя в схожей ситуация попал по мячу и дал леща кому-то из мю

    (ответить)

  11. breadpeat 17.08.2025 20:41 # breadpeat
    доминаторы второго места в этом году не доберутся до него... это просто стало еще более мерзким.

    (ответить)

  12. halamadrid94 17.08.2025 20:40 # halamadrid94
    Естественно такие голы нельзя засчитывать, Арсенал приручил судейский корпус к таким розыгрышам , как будто. Не понимаю, почему всей командой не протестовали и не заставили этого лысого
    уебана посмотреть повтор лично. Манкунианцы не заслуживали поражения.

    (ответить)

  13. empry 17.08.2025 20:38 # empry
    Впервые за долгое время не больно после поражения. После безяйцевого футбола лысого наконец-то заметен характер у команды и работающий тактический рисунок. Жаль, что не забили. Но судья объективно слабо отработал. Мог как-минимум в нескольких эпизодах обратиться в VAR. А так Аморим дал надежду, что сможет выправить ситуацию. Всех "манков" с началом сезона!

    (ответить)

  14. dexter 17.08.2025 20:37 # dexter
    Моль квадратная съебалась латать свою дырявую дупу.

    (ответить)

  15. halamadrid94 17.08.2025 20:37 # halamadrid94
    Как будто Доннарумма + Балеба сделают этот МЮ явным претендентом на топ-4. Только несколько поправок стоит сделать в стартовом сочетании. С созиданием нет проблем, но Кунья + Мбемо + Бруну + Маунт - это слишком. Вместо одного Шешко в старте (уж очень не хватает завершителя, это бросалось в глаза) , а вместо второго хорошего полузащитника с физухой , который мастер в оборонительных действиях (тот же Балеба условно). Одного Каземиро оставлять на такой мощный центр соперника глупо. Но по этой игре было видно, что МЮ достаточно хорош. А ведь они имеют в распоряжении ещё Санчо, Гарначо и Антони. Жаль , что Аморим не рассчитывает хоть на кого-то из них.

    (ответить)

  16. hachidlo 17.08.2025 20:36 # hachidlo
    Говорят, зеропуки до сих пор горят от ничьи двух их ебырей.

    (ответить)

  17. redwhitegun 17.08.2025 20:35 # redwhitegun
    Это было больно смотреть, особенно второй тайм. Артета рискует при таком счете автобус парковать, но на этот раз сработало. Юнайтед еще отнимет очки у топчиков)

    (ответить)

  18. superperez101 17.08.2025 20:34 # superperez101
    вратаришку же держали-толкали, угловой грязноват,
    с другой стороны манки ушами хлопали, вместо помощи турку.
    и не возмущались даже после банки

    (ответить)

  19. buliterier 17.08.2025 20:34 # buliterier
    Пошло нытье blea blea blea

    (ответить)

  20. den-pobedinskiy 17.08.2025 20:32 # den-pobedinskiy
    С победой!

    (ответить)

