Аморим — о голе "Арсенала" после углового: "Нам нужно делать то же самое"
Рулевой "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим призвал свою команду брать пример с "Арсенала" по розыгрышу угловых.
Свой единственный гол в воскресном матче Премьер-Лиги на "Олд Траффорд" "Арсенал" забил после того, как голкипер "Юнайтед" Алтай Байындыр увлекся борьбой с Вильямом Салиба и не смог вынести летевший от углового флажка мяч, который был внесен в ворота Рикардо Калафьори на дальней штанге.
После поражения 0:1 Аморим не стал винить Байындыра, а призвал свою команду научиться столь же искусно исполнять стандартные положения.
"При угловом многое позволяется, и нам нужно делать то же самое. Когда голкипера касаются таким образом, ему нужно использовать свои руки, чтобы поймать мяч, а не толкать игроков. Он выбрал толкать игроков, позволив мячу пролететь".
"Это в рамках правил, и нам нужно делать то же самое. Я не говорю, что ему нужно было действовать по-другому. Я говорю, что ты выбираешь, толкнуть игрока или добраться до мяча. Он выбрал добраться до мяча, но он не вынес мяч и не смог отбиться от углового".
"Таково мое ощущение, но повторюсь, нам нужно делать то же самое", — цитирует Аморима The Independent.
17.08.2025 23:00
Просмотров: 772
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: