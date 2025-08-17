Аморим — о голе "Арсенала" после углового: "Нам нужно делать то же самое"

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим призвал свою команду брать пример с "Арсенала" по розыгрышу угловых.

Свой единственный гол в воскресном матче Премьер-Лиги на "Олд Траффорд" "Арсенал" забил после того, как голкипер "Юнайтед" Алтай Байындыр увлекся борьбой с Вильямом Салиба и не смог вынести летевший от углового флажка мяч, который был внесен в ворота Рикардо Калафьори на дальней штанге.



После поражения 0:1 Аморим не стал винить Байындыра, а призвал свою команду научиться столь же искусно исполнять стандартные положения.



"При угловом многое позволяется, и нам нужно делать то же самое. Когда голкипера касаются таким образом, ему нужно использовать свои руки, чтобы поймать мяч, а не толкать игроков. Он выбрал толкать игроков, позволив мячу пролететь".



"Это в рамках правил, и нам нужно делать то же самое. Я не говорю, что ему нужно было действовать по-другому. Я говорю, что ты выбираешь, толкнуть игрока или добраться до мяча. Он выбрал добраться до мяча, но он не вынес мяч и не смог отбиться от углового".



"Таково мое ощущение, но повторюсь, нам нужно делать то же самое", — цитирует Аморима The Independent.