"Сити" сокрушил "волков" и возглавил Премьер-Лигу

"Манчестер Сити" начал новый сезон Премьер-Лиги с разгромной победы 0:4 в гостях у "Вулверхэмптона".

В стартовом составе "волков" дебютировал крайний защитник Давид Меллер Волфе, но Джон Ариас и Фер Лопес расположились в запасе.



Защищать ворота "горожан" в этом матче было доверено Джеймсу Траффорду. Райан Аит-Нури и Тиджани Рейндерс также появились с первых минут.



В начале матча "Сити" было нечем похвастать, за исключением попытки Холанда пробить головой на 19-й минуте, когда Эрлингу не хватило роста.



"Вулверхэмптон" выглядел довольно уверенно, а Маршалл Мунетси даже забил гол на 26-й минуте, нанеся удар головой из центра штрафной, однако был зафиксирован офсайд.



На 34-й минуте Рейндерс продемонстрировал высочайшее мастерство, обыграв оппонента и выполнив заброс в штрафную. Принявший мяч Рико Льюис прострелил вдоль ворот, а открывшийся у дальней штанги Холанд просто подставил ногу — 0:1.



Спустя три минуты гости забили свой второй гол. Оскар Бобб перехватил мяч на своей половину поля, продвинулся вперед по центру и отдал налево Рейндерсу, который нанес удар в касание с границы штрафной — 0:2.



Эти два гола, забитые в течение трех минут, так и остались двумя единственными ударами в створ за первый тайм для обеих команд.



Второй тайм начался с удара в касание Йоргена Ларсена, который лишь всколыхнул сетку со внешней стороны.



"Волки" были активы, стараясь изменить игру, но на 61-й минуте Бобб покатил мяч назад на Холанда в штрафной, и Эрлинг сделал счет крупным — 0:3.



Точка в матче была поставлена на 81-й минуте, когда вышедший на замену Райан Шерки отобрал мяч у защитника, улучшил свою позицию и пробил низом с подступов к штрафной — 0:4.



"Сити" не имел какого-то тотального преимущества, но забил очень породистые голы и обеспечил себе высокие шансы оказаться на первом месте по итогам первого тура.



"Вулверхэмптон" — "Манчестер Сити". Отчет о матче