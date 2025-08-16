"Сити" сокрушил "волков" и возглавил Премьер-Лигу

Эрлинг Холанд "Манчестер Сити" начал новый сезон Премьер-Лиги с разгромной победы 0:4 в гостях у "Вулверхэмптона".

В стартовом составе "волков" дебютировал крайний защитник Давид Меллер Волфе, но Джон Ариас и Фер Лопес расположились в запасе.

Защищать ворота "горожан" в этом матче было доверено Джеймсу Траффорду. Райан Аит-Нури и Тиджани Рейндерс также появились с первых минут.

В начале матча "Сити" было нечем похвастать, за исключением попытки Холанда пробить головой на 19-й минуте, когда Эрлингу не хватило роста.

"Вулверхэмптон" выглядел довольно уверенно, а Маршалл Мунетси даже забил гол на 26-й минуте, нанеся удар головой из центра штрафной, однако был зафиксирован офсайд.

На 34-й минуте Рейндерс продемонстрировал высочайшее мастерство, обыграв оппонента и выполнив заброс в штрафную. Принявший мяч Рико Льюис прострелил вдоль ворот, а открывшийся у дальней штанги Холанд просто подставил ногу — 0:1.

Спустя три минуты гости забили свой второй гол. Оскар Бобб перехватил мяч на своей половину поля, продвинулся вперед по центру и отдал налево Рейндерсу, который нанес удар в касание с границы штрафной — 0:2.

Эти два гола, забитые в течение трех минут, так и остались двумя единственными ударами в створ за первый тайм для обеих команд.

Второй тайм начался с удара в касание Йоргена Ларсена, который лишь всколыхнул сетку со внешней стороны.

"Волки" были активы, стараясь изменить игру, но на 61-й минуте Бобб покатил мяч назад на Холанда в штрафной, и Эрлинг сделал счет крупным — 0:3.

Точка в матче была поставлена на 81-й минуте, когда вышедший на замену Райан Шерки отобрал мяч у защитника, улучшил свою позицию и пробил низом с подступов к штрафной — 0:4.

"Сити" не имел какого-то тотального преимущества, но забил очень породистые голы и обеспечил себе высокие шансы оказаться на первом месте по итогам первого тура.

"Вулверхэмптон" — "Манчестер Сити". Отчет о матче




Метки Вулверхэмптон, Манчестер Сити, обзор тура, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 16.08.2025 21:30

  bembo 16.08.2025 22:14 # bembo
    завтра уже наконец-то нормальная апл-ка здорового человека

    (ответить)

  sausage 16.08.2025 22:10 # sausage
    Дебют Рэшфорда за Барсу!

    (ответить)

  be-line 16.08.2025 21:54 # be-line
    Курская область так же под ударами дронов хохлов. Два человека - мужчина и его сын, погибли в результате атаки дрона в Рыльском районе Курской области, сообщил врио губернатора Хинштейн. Воздушное перемирие если и есть, то видимо заключено в одностороннем порядке.

    (ответить)

  halamadrid94 16.08.2025 21:53 # halamadrid94
    Очередной прогноз залетел удачно.
    Вилла - Ньюкасл 1Х и тотал 3,5 меньше
    Сандерленд - ВХЮ доп. тотал 2 больше
    Брайтон - Фулхэм обе забьют
    Тоттенхэм - Бернли фора 1(-1,5)
    Вулвз - Ман.Сити фора 2 (-1)

    Кэф около 24

    (ответить)

  halamadrid94 16.08.2025 21:49 # halamadrid94
    Охеренно смотрелось. Все четко. Понятно, что играли против команды, которая скорее всего будет бороться за выживание, но все же. Новички смотрелись так гармонично, как будто играют вместе очень давно. Вернутся Родри и Кова. А если пригласят и Джиджи с Родриго, то АПЛ можно закрывать.

    (ответить)

  brown-ale 16.08.2025 21:39 # brown-ale
    Такой Ман Сити никому не остановить.

    (ответить)

  thegodfather 16.08.2025 21:36 # thegodfather
    Кроли бляя

    (ответить)

  kukuruzko 16.08.2025 21:35 # kukuruzko
    КОРОЛИ!!!

    (ответить)

  arne-zaglot 16.08.2025 21:35 # arne-zaglot
    КОРОЛИЙ!

    (ответить)

