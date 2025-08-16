Полиция арестовала фаната "Ливерпуля", оскорбившего Семеньо на расовой почве
Мерсисайдская полиция арестовала фаната "Ливерпуля", который оскорбил нападающего "Борнмута" Антуана Семеньо на расовой почве во время матча Премьер-Лиги.
Напомним, победа "Ливерпуля" со счетом 4:2 накануне была омрачена инцидентом в первом тайме, когда фанат "Ливерпуля" на инвалидной коляске оскорбил Семеньо.
Семеньо немедленно пожаловался рефери Энтони Тэйлору, и тот остановил игру, чтобы принять меры. Грубияна без промедления выдворили с "Энфилда", и лишь после этого матч возобновился.
А уже сегодня мерсисайдская полиция объявила, что 47-летний мужчина из Ливерпуля был арестован и доставлен в участок для допроса. Теперь решается вопрос о выдвижении обвинений.
Добавим, после матча Семеньо также пожаловался в инстаграме на оскорбления, которые он получил в социальных сетях, написав: "Когда это уже закончится?"
16.08.2025 21:00
Последние комментарии:
Латентный лузерпулец Гоша Зиновьев, не пропускающий ни одной игры ЛФК и горящий на черножопых, шалит.
когда фанат "Ливерпуля" на инвалидной коляске оскорбил Семеньо.
