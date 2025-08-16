Полиция арестовала фаната "Ливерпуля", оскорбившего Семеньо на расовой почве

Антуан Семеньо Мерсисайдская полиция арестовала фаната "Ливерпуля", который оскорбил нападающего "Борнмута" Антуана Семеньо на расовой почве во время матча Премьер-Лиги.

Напомним, победа "Ливерпуля" со счетом 4:2 накануне была омрачена инцидентом в первом тайме, когда фанат "Ливерпуля" на инвалидной коляске оскорбил Семеньо.

Семеньо немедленно пожаловался рефери Энтони Тэйлору, и тот остановил игру, чтобы принять меры. Грубияна без промедления выдворили с "Энфилда", и лишь после этого матч возобновился.

А уже сегодня мерсисайдская полиция объявила, что 47-летний мужчина из Ливерпуля был арестован и доставлен в участок для допроса. Теперь решается вопрос о выдвижении обвинений.

Добавим, после матча Семеньо также пожаловался в инстаграме на оскорбления, которые он получил в социальных сетях, написав: "Когда это уже закончится?"




Метки Борнмут, Ливерпуль, Премьер-Лига, расизм, Семеньо

Автор mihajlo   

Дата 16.08.2025 21:00

Количество просмотров Просмотров: 602

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. van-dijk 16.08.2025 21:31 # van-dijk
    Латентный лузерпулец Гоша Зиновьев, не пропускающий ни одной игры ЛФК и горящий на черножопых, шалит.

    когда фанат "Ливерпуля" на инвалидной коляске оскорбил Семеньо.

    Источник: https://fapl.ru/posts/116616/#reply

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий




Поиск: