Полиция арестовала фаната "Ливерпуля", оскорбившего Семеньо на расовой почве

Мерсисайдская полиция арестовала фаната "Ливерпуля", который оскорбил нападающего "Борнмута" Антуана Семеньо на расовой почве во время матча Премьер-Лиги.

Напомним, победа "Ливерпуля" со счетом 4:2 накануне была омрачена инцидентом в первом тайме, когда фанат "Ливерпуля" на инвалидной коляске оскорбил Семеньо.



Семеньо немедленно пожаловался рефери Энтони Тэйлору, и тот остановил игру, чтобы принять меры. Грубияна без промедления выдворили с "Энфилда", и лишь после этого матч возобновился.



А уже сегодня мерсисайдская полиция объявила, что 47-летний мужчина из Ливерпуля был арестован и доставлен в участок для допроса. Теперь решается вопрос о выдвижении обвинений.



Добавим, после матча Семеньо также пожаловался в инстаграме на оскорбления, которые он получил в социальных сетях, написав: "Когда это уже закончится?"