Эзе готовится к уходу из "Пэлас" и с "Челси" не сыграет
Вингер "Кристал Пэлас" Эберечи Эзе пропустит матч Премьер-Лиги против "Челси" в воскресенье по причине скорого ухода из клуба.
Накануне в контракте Эзе истек срок действия пункта о выкупе за 68 миллионов фунтов, однако это не должно стать помехой к переходу Эберечи в "Тоттенхэм".
По информации журналиста Фабрицио Романо, Эзе уже дал свое согласие на переход в "Тоттенхэм" и ранее на этой неделе сказал "Пэлас" о своем желании перебраться к соседям по Лондону.
"Тоттенхэм" пока не договорился с "Пэлас" о компенсации за Эзе, однако сделка близка, поэтому "орлы" не задействуют 27-летнего англичанина в матче первого тура Премьер-Лиги.
"Тоттенхэм" активизировал свой интерес к Эзе после того, как Сон Хен Мин был продан в "Лос-Анджелес", а Джеймс Мэддисон разорвал крестообразные связки колена.
16.08.2025 16:00
