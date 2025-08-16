Кьеза хочет остаться в "Ливерпуле"

Вингер Федерико Кьеза заявил о своем желании остаться в "Ливерпуле".

Кьеза совершенно провалил прошлый сезон, свой дебютный в "Ливерпуле", и ожидалось, что этим летом Федерико вернется в Серию А.



Кьеза даже не ездил с командой Арне Слота в турне по Азии, однако накануне Федерико появился на замену и стал автором победного для "Ливерпуля" гола против "Борнмута" (4:2).



После успешного для "красных" старта нового сезона Премьер-Лиги Кьеза поведал о своих планах на будущее.



"Я очень счастлив в "Ливерпуле"! Я еще поговорю с клубом, но я хочу сражаться здесь и сражаться за многие трофеи", — цитирует Кьезу Evening Standard.