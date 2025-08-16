Артета подтвердил, что Эдегор останется капитаном "Арсенала"
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета подтвердил, что полузащитник Мартин Эдегор сохранит за собой капитанскую повязку на сезон 2025/26.
На днях легенда "Арсенала" Тони Адамс призвал Артету забрать повязку у Эдегора, заявив, что только с Декланом Райсом в качестве капитана "канониры" смогут выиграть Премьер-Лигу.
По словам Артете, он дал своей команде возможность сменить капитана, но подавляющее большинство игроков "Арсенала" поддержали Эдегора.
"Ну, у меня четкое мнение на этот счет, и это не только мое мнение, а всего персонала и особенно игроков. Я попросил их проголосовать за капитана, и вчера я получил результаты. С большим, огромным перевесом все выбрали одного человека, и это Мартин Эдегор. Это самый ясный сигнал, который можно получить".
"Они чувствуют, что именно он должен быть их капитаном, чтобы защищать их, улучшать и выигрывать матчи, которые мы хотим выиграть. Поэтому, думаю, вопросов насчет этого нет", — цитирует Артету BBC.
