Адамс призвал Артету сменить капитана "Арсенала"

Мартин Эдегор и Деклан Райс Легенда "Арсенала" Тони Адамс призвал главного тренера "канониров" Микеля Артету забрать капитанскую повязку у Мартина Эдегора и отдать ее Деклану Райсу.

Эдегор был капитаном "Арсенала" в трех предыдущих сезонах, которые "канониры" неизменно завершали на втором месте в Премьер-Лиге.

Однако Адамс считает, что назначение капитаном Райса позволит "Арсеналу" и Артете лично выйти на следующий уровень.

"Это большое решение, которое ему (Артете) нужно принять в этом году, и он его не принял. Я имею ввиду то, чтобы назначить Деклана Райса капитаном. Думаю, Деклан — капитан моего типа. Это может позволить Эдегору играть, имея чуть больше свободы".

"Каждый раз тренер должен делать ставку на того, кто отражает его и футбольный клуб и кто может вывести вас на следующий уровень".

"Думаю, Райс лучше, чем Артета. Он — победитель. Думаю, он является лидером в раздевалке, на тренировках. У него есть стандарты и принципы, и именно их выбирают большие тренеры".

"Артета имеет возможность превратиться в победителя. Он провел в клубе уже пять лет и поначалу добился огромного успеха, играя в оборонительный футбол. Но чтобы выигрывать титул лиги, нужно быть Клоппом, Фергюсоном, нужно подавать пример".

"Нужно быть победителем, и это отражается на твоем капитане. А назначение капитаном Эдегора — это отражение Артеты, и я могу понять, почему".

"Лично я вижу капитаном Деклана Райса, и я хочу сказать Артете: пора прибавить. Настало время стать тренером-победителем, великолепным тренером".

"Потому что вам не выиграть лигу с Эдегором в качестве капитана", — цитирует Адамса Sky Sports.




14.08.2025

