Адамс призвал Артету сменить капитана "Арсенала"

Легенда "Арсенала" Тони Адамс призвал главного тренера "канониров" Микеля Артету забрать капитанскую повязку у Мартина Эдегора и отдать ее Деклану Райсу.

Эдегор был капитаном "Арсенала" в трех предыдущих сезонах, которые "канониры" неизменно завершали на втором месте в Премьер-Лиге.



Однако Адамс считает, что назначение капитаном Райса позволит "Арсеналу" и Артете лично выйти на следующий уровень.



"Это большое решение, которое ему (Артете) нужно принять в этом году, и он его не принял. Я имею ввиду то, чтобы назначить Деклана Райса капитаном. Думаю, Деклан — капитан моего типа. Это может позволить Эдегору играть, имея чуть больше свободы".



"Каждый раз тренер должен делать ставку на того, кто отражает его и футбольный клуб и кто может вывести вас на следующий уровень".



"Думаю, Райс лучше, чем Артета. Он — победитель. Думаю, он является лидером в раздевалке, на тренировках. У него есть стандарты и принципы, и именно их выбирают большие тренеры".



"Артета имеет возможность превратиться в победителя. Он провел в клубе уже пять лет и поначалу добился огромного успеха, играя в оборонительный футбол. Но чтобы выигрывать титул лиги, нужно быть Клоппом, Фергюсоном, нужно подавать пример".



"Нужно быть победителем, и это отражается на твоем капитане. А назначение капитаном Эдегора — это отражение Артеты, и я могу понять, почему".



"Лично я вижу капитаном Деклана Райса, и я хочу сказать Артете: пора прибавить. Настало время стать тренером-победителем, великолепным тренером".



"Потому что вам не выиграть лигу с Эдегором в качестве капитана", — цитирует Адамса Sky Sports.