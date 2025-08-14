Адамс призвал Артету сменить капитана "Арсенала"
Легенда "Арсенала" Тони Адамс призвал главного тренера "канониров" Микеля Артету забрать капитанскую повязку у Мартина Эдегора и отдать ее Деклану Райсу.
Эдегор был капитаном "Арсенала" в трех предыдущих сезонах, которые "канониры" неизменно завершали на втором месте в Премьер-Лиге.
Однако Адамс считает, что назначение капитаном Райса позволит "Арсеналу" и Артете лично выйти на следующий уровень.
"Это большое решение, которое ему (Артете) нужно принять в этом году, и он его не принял. Я имею ввиду то, чтобы назначить Деклана Райса капитаном. Думаю, Деклан — капитан моего типа. Это может позволить Эдегору играть, имея чуть больше свободы".
"Каждый раз тренер должен делать ставку на того, кто отражает его и футбольный клуб и кто может вывести вас на следующий уровень".
"Думаю, Райс лучше, чем Артета. Он — победитель. Думаю, он является лидером в раздевалке, на тренировках. У него есть стандарты и принципы, и именно их выбирают большие тренеры".
"Артета имеет возможность превратиться в победителя. Он провел в клубе уже пять лет и поначалу добился огромного успеха, играя в оборонительный футбол. Но чтобы выигрывать титул лиги, нужно быть Клоппом, Фергюсоном, нужно подавать пример".
"Нужно быть победителем, и это отражается на твоем капитане. А назначение капитаном Эдегора — это отражение Артеты, и я могу понять, почему".
"Лично я вижу капитаном Деклана Райса, и я хочу сказать Артете: пора прибавить. Настало время стать тренером-победителем, великолепным тренером".
"Потому что вам не выиграть лигу с Эдегором в качестве капитана", — цитирует Адамса Sky Sports.
14.08.2025 13:00
Просмотров: 277
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: