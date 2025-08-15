Светская хроника за пятницу

"Манчестер Юнайтед" определил альтернативу Карлосу Балеба. "Фулхэм" заинтересовался Расмусом Хейлундом. Рой Кин едва не подрался один против четверых. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за пятницу.

"Манчестер Юнайтед" готов переключиться на оцениваемого в 50 миллионов фунтов полузащитника "Спортинга" Мортена Юльманна, если не сможет заполучить Карлоса Балеба из "Брайтона". (The Sun)



Предложение "Ромы" по вингеру "Юнайтед" Джейдону Санчо составило 20 млн. евро. (Fabrizio Romano)



"Фулхэм" проявляет интерес к нападающему "Юнайтед" Расмусу Хейлунду. (Daily Mail)



"Юнайтед" обсуждает переход своего полузащитника Тоби Колльера в аренду в "Вест Бромвич". (Daily Mirror)



"Челси" продвигается в переговорах о приобретении вингера "Юнайтед" Алехандро Гарначо за 35 млн. фунтов. (TEAMtalk)



"Арсенал" готов выслушать предложения по защитнику Александру Зинченко, который интересен "Порту", "Фенербахче" и "Реал Бетис". (Caught Offside)



"Мидлсбро" возьмет полузащитника "Манчестер Сити" Сверре Нюпана в аренду. (Fabrizio Romano)



"Тоттенхэм" уверен в приобретении вингера "Кристал Пэлас" Эберечи Эзе. (TEAMtalk)



Полузащитник Эдсон Альварес покинет "Вест Хэм" этим летом. (Fabrizio Romano)



Дортмундская "Боруссия" и "Байер" проявляют интерес к вингеру "Брайтона" Факундо Буонанотте. (Daily Mail)



"Рома" продвигается в переговорах насчет вингера "Астон Виллы" Леона Бэйли. (Fabrizio Romano)



"Бештикташ" вступил в борьбу за Бэйли. (Sky Sport Germany)



Другое



"Ньюкасл" оштрафует своего нападающего Александера Исака, если тот откажется от участия в матче первого тура Премьер-Лиги против "Виллы". (Daily Mirror)



Бывший вингер "Тоттенхэма" Эрик Ламела завершил игровую карьеру в возрасте 33 лет. (talkSPORT)



Во время круиза на корабле легенда "Юнайтед" Рой Кин заступился за девушку-диджея, которую оскорбляли четверо мужчин. Дело едва не дошло до драки. (The Sun)



Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер помирился со своим братом Уэйном, с которым он не разговаривал 17 лет. (The Sun)



Фанат "Юнайтед" решил, что не будет стричь голову, пока его любимая команда не одержит пять побед подряд. Это ожидание длится уже более 300 дней, за которые у болельщика отросла приличная шевелюра. (The Sun)