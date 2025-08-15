"Брентфорд" договорился о покупке Уаттара

"Брентфорд" достиг договоренности о приобретении вингера "Борнмут" Данго Уаттара за рекордные для своего клуба 42 миллиона фунтов.

Компромисс двух клубов по Уаттара стал результатом интенсивных переговоров в последние 72 часа, сообщает Sky Sports.



Изначально "Борнмут" не собирался продавать Уаттара, однако Данго настоял на своем уходе, и в итоге "вишенки" согласились отпустить игрока по рыночной цене.



Уже в пятницу 23-летний буркиниец, забивший 11 голов и отдавший девять результативных передач в своих 88 матчах за "Борнмут", пройдет медобследование в "Брентфорде".



BBC ожидает, что приобретение Уаттара откроет дверь к переходу нападающего "Брентфорда" Йоана Висса в "Ньюкасл".