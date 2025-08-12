Дэвид Кут дисквалифицирован на восемь недель

Бывший рефери Премьер-Лиги Дэвид Кут был дисквалифицирован FA на восемь недель.

Еще в декабре судейский корпус уволил Кута, отреагировав этим на распространившееся в социальных сетях видео, на котором Дэвид оскорбляет бывшего главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа.



В июне FA предъявила 43-летнему Куту обвинения, которые касались не только самого факта оскорбления, но и отсылки Дэвида к национальности Клоппа.



Впоследствии Кут признал свою вину, и сегодня Ассоциация объявила, что Дэвид был дисквалифицирован на восемь недель. Также экс-арбитра обязали пройти воспитательную программу.



Добавим, судейская карьера Кута — по крайней мере, в Англии — в любом случае выглядит законченной, учитывая ряд других скандальных публикаций, а также каминг-аут Дэвида, который в январе назвал себя геем.