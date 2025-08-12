Исак считает свою карьеру в "Ньюкасле" завершенной
Нападающий Александер Исак считает свою карьеру в "Ньюкасле" завершенной.
25-летний Исак не сыграл ни минуты за "Ньюкасл" в этот предсезонный период и, как ожидается, пропустит выезд к "Астон Вилле" в первом туре Премьер-Лиги.
Исак настаивает на своем переходе в "Ливерпуль", однако "Ньюкасл" отклонил стартовое предложение "красных" в 110 миллионов фунтов плюс бонусы, исключив продажу Александера.
В данный момент Исак тренируется отдельно от своих партнеров по "Ньюкаслу" и не собирается интегрироваться назад в команду Эдди Хау, даже если так и не уйдет от "сорок" этим летом. Александр всецело верит, что уже сыграл свой последний матч за клуб с "Сент-Джеймс Парк".
Несмотря на твердую позицию, занятую руководством "Ньюкасла", "сороки" продолжают активно искать нового нападающего, отмечает The Athletic.
12.08.2025 11:00
Просмотров: 1370
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Таким ебанам только в лифаке
(ответить)
"Ньюкасл" отклонил стартовое предложение "красных" в 110 миллионов фунтов плюс бонусы, исключив продажу Александера
Источник: https://fapl.ru/posts/116530/
эхехехех надо было сразу 200 предлать, а так в очередрной раз обосцали подзалупаль
(ответить)
Конченный
(ответить)
Витьку позвонил что-ли?
(ответить)
ебантей
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий