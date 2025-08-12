Нападающий Александер Исак считает свою карьеру в "Ньюкасле" завершенной.

25-летний Исак не сыграл ни минуты за "Ньюкасл" в этот предсезонный период и, как ожидается, пропустит выезд к "Астон Вилле" в первом туре Премьер-Лиги.



Исак настаивает на своем переходе в "Ливерпуль", однако "Ньюкасл" отклонил стартовое предложение "красных" в 110 миллионов фунтов плюс бонусы, исключив продажу Александера.



В данный момент Исак тренируется отдельно от своих партнеров по "Ньюкаслу" и не собирается интегрироваться назад в команду Эдди Хау, даже если так и не уйдет от "сорок" этим летом. Александр всецело верит, что уже сыграл свой последний матч за клуб с "Сент-Джеймс Парк".



Несмотря на твердую позицию, занятую руководством "Ньюкасла", "сороки" продолжают активно искать нового нападающего, отмечает The Athletic.