"Челси" обсуждает обмен Нкунку на Симонса

"Челси" обсуждает обмен своего нападающего Кристофера Нкунку на атакующего полузащитника "РБ Лейпциг" Хави Симонса.

Симонс еще некоторое время назад согласовал с "Челси" условия личного контракта. Хави выбрал "синих", несмотря на интерес со стороны "Баварии".



Однако "Челси" оказалось непросто договориться с "РБ Лейпциг" о компенсации за Симонса. Одни оценивают игрока в 40 миллионов фунтов, другие хотят около 61 млн. фунтов.



Выходом из ситуации, как сообщает The Guardian, может стать желание "РБ Лейпциг" вернуть Нкунку, который не входит в планы главного тренера "Челси" Энцо Марески.



Как раз у "РБ Лейпциг" Нкунку и был приобретен "Челси" за 52 миллиона фунтов в 2023 году. Возвращение Кристофера помогло бы клубу Бундеслиги справиться с потерей Беньямина Шешко, проданного в "Манчестер Юнайтед".



В данный момент два клуба обсуждают условия обмена своими игроками, но уже понятно, что со стороны "Челси" потребуется ощутимая доплата.